Egipat i Izrael potpisali rekordan plinski ugovor vrijedan 35 milijardi dolara

Egipat je potpisao najveći izvozni plinski ugovor u historiji Izraela, kojim će do 2040. godine uvesti 130 milijardi kubnih metara prirodnog plina s izraelskog polja Leviathan. Novi sporazum gotovo utrostručuje dosadašnje količine uvoza, produbljujući energetsku ovisnost Kaira o izraelskom gasu.

Ugovor predstavlja značajno proširenje prethodnog aranžmana iz 2018. godine, i dolazi u trenutku kada se Egipat suočava s padom domaće proizvodnje i rastućom potražnjom, što je tokom posljednjih ljeta dovelo do nestanaka struje i nezadovoljstva građana.

Egipatske vlasti su ranije povećale uvoz ukapljenog plina (LNG), ali su troškovi takvog uvoza znatno veći od isporuke putem plinovoda iz Izraela. Uprkos tome, novi sporazum predviđa višu cijenu po kubiku, oko 35 miliona dolara više za svaku milijardu kubnih metara u odnosu na prethodni dogovor.

Implementacija sporazuma zavisit će od izgradnje nove infrastrukture – uključujući dodatne plinovode i proširenje postojećih ruta – što je trenutno usporeno zbog izraelskog rata u Gazi. Prva faza isporuke planirana je za početak 2026. godine, a ostatak plina trebao bi stizati nakon dovršetka novih instalacija.

U pozadini dogovora raste i nezadovoljstvo egipatske javnosti zbog saradnje vlasti s Izraelom, posebno uslijed sve teže humanitarne situacije u Gazi, gdje su desetine hiljada Palestinaca ostali bez osnovnih životnih sredstava.