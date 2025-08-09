Ukrajinski udar na rusku bazu: Dvije eksplozije odjeknule regijom, uništena protuzračna raketna brigada

Dvije snažne eksplozije odjeknule su jučer ujutro u naselju Afipski u ruskoj Krasnodarskoj regiji, ciljajući vojnu bazu 90. protuzračne raketne brigade. Ukrajinska Glavna obavještajna uprava (HUR) preuzela je odgovornost za napad, tvrdeći da je u njemu poginulo najmanje 12 ruskih vojnika, a deseci su ranjeni.

Izvor iz HUR-a potvrdio je da je u napadu uništena i vojna oprema smještena u bazi.

Nakon eksplozija, lokalni mediji i društvene mreže brzo su prenijeli vijest, a ruske sigurnosne službe ogradile su područje i uvele režim „protuterorističke operacije“. Očevici su izvijestili o velikom broju vozila hitne pomoći i specijalnih službi u blizini baze.

Istovremeno, HUR tvrdi da ruske vlasti pokušavaju zataškati sabotažu. U medijima se pojavila priča da su eksplozije navodno bile uzrokovane neispravnom plinskom opremom na vozilu, dok FSB radi na uklanjanju spomena incidenta iz vijesti i s društvenih mreža.

Izvori iz HUR-a napominju da je 90. protuzračna raketna brigada, meta ovog napada, sudjelovala u ruskoj agresiji na Ukrajinu na bojištima u Hersonskoj i Zaporiškoj oblasti.

Naselje Afipski nalazi se oko 500 kilometara od Ukrajine i otprilike 1200 kilometara južno od Moskve.