Zelenski bi se mogao pridužiti Putinu i Trampu na Aljasci

9.8.2025

Predsjednik SAD-a Donald Tramo (Trump) i predsjednik Rusije Vladimir Putin sastat će se 15. augusta na Aljasci, a prema izvještaju CBS-a sastanku bi mogao prisustvovati i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

Kako je CBS izvijestio jedan visoki zvaničnik Bijele kuće im je kazao da je planiranje sastanka još "fluidno" i da bi Zelenski mogao na neki način biti uključen.

Bijela kuća je ranije ove sedmice izjavila da je Trump otvoren za sastanak i s Putinom i sa Zelenskim, ali Tramp je u petak predložio da bi mogao započeti samo sastankom s Putinom, rekavši novinarima da planira "početi s Rusijom".

Tramp je također rekao da vjeruje da postoje šanse da se organizuje trilateralni sastanak s ukrajinskim i ruskim liderima.

Visoki dužnosnici iz Sjedinjenih Američkih Država, Ukrajine i nekoliko evropskih zemalja planiraju se sastati ovog vikenda u Velikoj Britaniji kako bi uskladili svoje stavove uoči planiranog sastanka između američkog predsjednika Donalda Trampa i ruskog predsjednika Vladimira Putina, izvijestio je Axios, pozivajući se na tri informirana izvora.

