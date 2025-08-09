POKRAJINA GANSUU

Video / Zastrašujući prizori: Razorne poplave u Kini odnijele najmanje 10 života, više od 30 nestalih

Prošle sedmice najmanje je 60 ljudi poginulo u Pekingu i okolici kao posljedica obilnih kiša

Kina je pogođena različitim vremenskim nepogodama. Screenshot

E. A.

9.8.2025

Najmanje deset ljudi poginulo je u jakim poplavama na sjeverozapadu Kine, dok se 33 osobe vode kao nestale, izvijestila je državna novinska agencija Xinhua pozivajući se na lokalne vlasti.

Stalne kiše, koje su započele u četvrtak navečer, izazvale su bujične poplave u okrugu Yuzhongu u pokrajini Gansuu. Prema pokrajinskoj vladi, do podneva po lokalnom vremenu u dijelovima Yuzhonga palo je oko 220 milimetara vode u petak.

Xinhua prenosi da je osam lokalnih naselja ozbiljno pogođeno i da su poplave oštetile infrastrukturu, uključujući ceste i opskrbu električnom energijom. Ukupno je oko 10.000 ljudi spašeno. Vlasti su izdale najvišu razinu upozorenja na moguća klizišta, izvijestila je agencija.

I drugi dijelovi Kine trenutačno se bore s posljedicama oluje. U gradu na jugu Kine Guangzhouu sedam je ljudi poginulo u srijedu kada je klizište uzrokovano poplavom zatrpalo kuće u okrugu Baiyunu. Prošle sedmice najmanje je 60 ljudi poginulo u Pekingu i okolici kao posljedica obilnih kiša.
# KINA
# POPLAVE
