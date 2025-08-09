Rabin prijetio smrću Makronu zbog priznanja Palestine: "Neka sprema svoj lijes"

Rabin David Daniel Cohen, koji govori francuski i navodno živi u Izraelu, izazvao je buru reakcija nakon što je u videu objavljenom na YouTubeu 3. augusta uputio prijetnje smrću predsjedniku Francuske Emanuelu Makronu (Emmanuelu Macronu). Zbog toga je pariško tužiteljstvo u petak otvorilo istragu zbog „prijetnji smrću šefu države“.

U videu dužine 37 minuta, pod nazivom „Tefillah Moshe Rabbeinua – Kraj Francuske i Irana“ (koji je u međuvremenu postavljen kao privatan), Cohen se obrušio na Makrona, uporedivši ga s rimskim carem Titom, koji je uništio Drugi hram u Jerusalemu 70. godine. On francuskog predsjednika optužuje za antisemitizam i tvrdi da će Makron imati isti kraj kao i Titus, jer je, kako kaže, predlaganjem priznanja Države Palestine objavio „rat Bogu“.

- Taj čovjek koji vodi Francusku mora znati... Bolje mu je da počne pripremati svoj lijes. Bog će pokazati što znači suprotstaviti se Njegovoj volji - rekao je rabin u videu, dodajući da Macron svojim potezima „provocira božanski gnjev“. Francuzima je savjetovao da napuste zemlju, jer će, kako tvrdi, snositi posljedice Božje kazne.

Cohen se u istom snimku obrušio i na Palestince, nazivajući ih „nomadima“ i „privremenim stanovnicima“ koji, prema njegovim riječima, nemaju pravo na zemlju na kojoj se nalaze.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Francuske potvrdilo je da su komentari prijavljeni putem platforme Pharos i da su poduzete mjere prema članu 40. francuskog zakona, koji propisuje obvezu prijavljivanja kaznenih djela nadležnim organima.

Oštra osuda stigla je i iz vrha jevrejske zajednice u Francuskoj. Glavni rabin Francuske Haïm Korsia oglasio se putem društvenih mreža, poručivši: