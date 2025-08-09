Video / Šire se snimke nasilnih mobilizacija: Ukrajinci bijesni, napadaju regrutere

Ukrajinske vlasti obećale su reformu metoda novačenja nakon niza incidenata koji su zgrozili javnost, dok vojska istovremeno upozorava na ozbiljan manjak ljudstva koji direktno ugrožava odbranu zemlje. Predsjednik Volodimir Zelenski i dalje se opire pozivima Zapada da snizi dobnu granicu za mobilizaciju ispod 25 godina, uz obrazloženje da ne želi žrtvovati sljedeću generaciju Ukrajinaca. Snimke nasilnog odvođenja muškaraca s ulica, u kojima ih vojnici prisilno uguravaju u vozila, sve su prisutnije na društvenim mrežama i izazivaju val bijesa. Posebnu pažnju izazvao je slučaj u Mikolajivu, gdje je jedan muškarac skočio s mosta bježeći od časnika za novačenje. Pokrenuta je istraga.

Vrhovni zapovjednik Oleksandr Sirski poručio je da "mobilizacija ne bi smjela biti šok za ljude" te najavio veću transparentnost i odgovornost. Centri za novačenje dobili su priručnike sa smjernicama za pristojnu komunikaciju, no incidenti se nastavljaju. Otpor građana ne jenjava. U Vinici se oko 80 ljudi okupilo u znak protesta zbog mobilizacije muškaraca, dok su u drugim gradovima zabilježene blokade vozila, napadi na regrutere i ometanje vojnih aktivnosti. U Poltavi su mještani spriječili prevoz novaka, a u Kamjanec-Podiljskom demonstranti su bušili gume na službenom vozilu. Statistika pokazuje ozbiljan porast otpora, a u prvih šest mjeseci 2025. godine otvoreno je više od 500 istraga zbog ometanja vojnih aktivnosti, naspram oko 200 u istom periodu 2024. Nasilje, organizirani protesti, pa čak i anonimne grupe za dojavu lokacije patrola – sve su to oblici otpora s kojima se suočavaju vojni centri. Vojni vrh priznaje problem, ali istovremeno optužuje Rusiju da koristi ove incidente za širenje dezinformacija. Od 256 prijavljenih slučajeva u junu, samo se 36 aktivno istražuje – ostali se opisuju kao manipulacije. Pojedini izvještaji navode i ruske napade dronovima na urede za novačenje.