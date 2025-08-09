Rubio optužio Makrona: Zbog priznanju Palestine prekinuo pregovore Izraela i Hamasa

Američki državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) rekao je da je francuska najava da će priznati palestinsku državu dovela do prekida pregovora o primirju između Izraela i Hamasa i da ohrabruje ovu palestinsku grupu.

- Razgovori s Hamasom propali su onog dana kada je Makron donio jednostranu odluku da će priznati palestinsku državu, a onda se javljaju drugi ljudi, druge zemlje kažu: 'Pa, ako do septembra ne bude primirja, priznat ćemo palestinsku državu'. Da sam Hamas, u osnovi bih zaključio da nemojmo sklapati primirje, možemo biti nagrađeni, možemo to proglasiti pobjedom - rekao je Rubio u intervjuu za katoličku televizijsku mrežu Eternal Word.

On je kazao da su "te poruke, iako uglavnom simbolične u njihovim mislima, zapravo su otežale postizanje mira i dogovora s Hamasom.

Francuski predsjednik Emanule Makron (Emmanuel Macron) najavio je da će Francuska u septembru na sjednici Generalne skupštine UN-a priznati Palestinu. Slično je najavila i Velika Britanija ukoliko ne dođe do postizanja primirja u Gazi.

Sjedinjene Američke Države se protive priznanju Palestine iako je dugoročna politika države bilo rješenje s dvije države Izraelom i Palestinom.