Video / Palestinac upozoravao da je pomoć iz zraka opasna: Pet dana kasnije ga ubio paket

Samo pet dana prije nego što je stradao od paketa pomoći bačenog iz zraka, Uday al-Karan (Uday al Qaraan), otac dvoje djece i bolničar iz Gaze, javno je pozvao svjetske lidere da otvore granice Gaze za dostavu hrane, oštro kritikujući zračne isporuke. „Ovo nije dostava pomoći. Ovo je poniženje“, poručio je tada 32-godišnjak. Analiza britanskog Sky Newsa otkriva da zračne pošiljke hrane imaju minimalan efekat na ublažavanje gladi u Gazi, dok istovremeno predstavljaju ozbiljan rizik po živote civila. Zapetljani padobrani i haos Na osnovu snimaka sa društvenih mreža, satelitskih slika, svjedočenja i podataka o letovima, Sky News je precizno locirao tragični incident u šatorskom kampu na obali centralne Gaze. Na osnovu šest videozapisa utvrđeno je da se nesreća dogodila oko 11:50 sati, 4. avgusta. U tom trenutku, prema podacima o letu, nad područjem je bio samo jedan avion humanitarne misije – C-130 Herkules (C-130 Hercules) oružanih snaga Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE). Snimci pokazuju da je bačeno 12 paleta, od kojih su se četiri padobrana zapetljala i počela nekontrolisano padati.

Sakhr al-Karan (Sakhr al Qaraan), komšija i očevidac, izjavio je da je Uday bio među prvima koji su potrčali prema paletama. - Nije vidio drugu paletu koja se zapetljala s prvom i ona je pala pravo na njega - ispričao je. „Ljudi su trčali da dohvate pomoć, gazeći sve pred sobom – ugušio se pod dekom i nogama onih koji su izgubili svaku ljudskost.“ Dok su Palestinci, neki i naoružani, pokušavali doći do ograničenih količina hrane, nastao je haos. Pucnji su se čuli dok je masa jurila prema paletama. Uday je izvučen iz gomile i odvezen u bolnicu, ali već je bilo prekasno. Dan ranije, isti avion je izvodio sličnu operaciju na istom mjestu, a snimak UAE vojske pokazuje kvar na padobranu. Sky News je utvrdio da su se kvarovi dogodili u četiri od osam dana koliko su trajale zračne isporuke, od 30. jula do 6. avgusta. Simbol gladi i poniženja Zračne isporuke prate istu, gusto naseljenu rutu uz obalu Gaze jer je, kako tvrde Izraelske odbrambene snage (IDF), tamo koncentrisana većina stanovništva. Glasnogovornik IDF-a izjavio je da vojska „preduzima sve moguće mjere da spriječi povrede civila“. Međutim, Hisham al-Armi (Hisham al Armi), jedan od mještana, kaže da negativne strane zračnih pošiljki nadmašuju koristi: „Dolazi do tučnjava, ljudi ginu u gužvi, padobrani se kvare. Ovo nije održivo.“