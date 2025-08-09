Analitičari: "Sastanak Trampa i Putina na Aljasci je velika pobjeda za Moskvu"

Da bi se posjet Vladimira Putina Aljasci uopće mogao održati, američko Ministarstvo finansija vjerojatno će mu morati privremeno ukinuti sankcije. Sličan potez povukli su i u aprilu, kada je u Vašington (Washington) sletio njegov izaslanik za investicije Kirill Dmitriev, piše u svojoj analizi za Sky News analitičar i dopisnik Ivor Bennet. U nastavku prenosimo njegovu analizu:

Neočekivan odabir lokacije

Odabir Aljaske kao mjesta sastanka Putina i Trampa mnoge je iznenadio. Iako je geografski blizu Rusije, na najužoj točki udaljena manje od pet kilometara, Aljaska je daleko od neutralnog terena. Očekivalo se da će se dvojica čelnika naći negdje na pola puta, možda u Saudijskoj Arabiji ili Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Umjesto toga, Vladimir Putin putovat će, slikovito rečeno, u dvorište Donalda Trampa.

Bit će to prvi posjet ruskog predsjednika SAD-u od septembra 2015., kada je govorio na Općoj skupštini UN-a. Tada je u Bijeloj kući bio Barack Obama, a deset godina kasnije, vremena su se drastično promijenila. S obzirom na to da SAD nije član Međunarodnog kaznenog suda, Vladimiru Putinu ne prijeti uhićenje.

Pobjeda za Moskvu

Upravo u mogućem ukidanju sankcija leži jedan od ključnih razloga zašto bi Putin pristao na summit na Aljasci. Umjesto da uvede nove sankcije Rusiji, kako je Trump prijetio posljednjih dana, SAD bi jednu ukinuo. Čak i privremeno, takav bi potez bio iznimno simboličan i predstavljao bi veliku pobjedu za Moskvu.

Iako američki čelnik možda vjeruje da kontrolira narativ – predstavljajući se kao mirotvorac koji poziva suparnika na svoj teritorij – ovakav razvoj događaja itekako odgovara i Putinu. Za ruskog predsjednika, kojeg Zapad izbjegava od početka invazije na Ukrajinu, ovo bi označilo jasan kraj međunarodne izolacije.

Što Putin želi postići?

Donald Tramp izjavio je kako je sporazum o prekidu vatre blizu. Detalji su još nejasni, no spominje se mogućnost predaje ukrajinskog teritorija, čemu se predsjednik Volodimir Zelenski uvijek oštro protivio.

U svakom slučaju, Putin bi dobio priliku odlučivati o sudbini susjedne zemlje bez prisutnosti Kijeva za pregovaračkim stolom. To je još jedan snažan motiv za pristanak na summit, neovisno o lokaciji, jer mu otvara put prema ostvarenju vlastitih ciljeva.

Rusiji nije cilj samo teritorij. Moskva traži i trajnu vojnu neutralnost Ukrajine te ograničenje njezinih oružanih snaga, što je dio šire strategije za sprječavanje širenja NATO-a. Unatoč pritisku SAD-a posljednjih mjeseci, Rusija nije pokazivala namjeru zaustaviti rat dok se ti uvjeti ne ispune. Stoga je moguće da Vladimir Putin vjeruje kako mu upravo summit s Donaldom Trampom nudi najbolju priliku da te ciljeve i osigura.