Troje ranjenih u pucnjavi na Times Squareu, uhapšen maloljetnik

Tri osobe su povrijeđene u pucnjavi na Times Squareu u Njujork nakon što je 17-godišnjak otvorio vatru, saopćila je Policijska uprava Njujorka.
Incident se dogodio iza ponoći, na uglu Zapadne 44. ulice i Sedme avenije, potvrdio je glasnogovornik njujorške policije.
Među povrijeđenima su 18-godišnja djevojka, kojoj je metak okrznuo vrat, 19-godišnji mladić pogođen u stopalo i 65-godišnji muškarac ranjen u lijevu nogu. Svi se nalaze u stabilnom stanju i nisu životno ugroženi.
Prema policijskom izvještaju, pucnjavi je prethodio verbalni sukob između napadača i jedne od žrtava. Vatreno oružje korišteno u napadu je pronađeno, a osumnjičeni je uhapšen.
Napad u popularnom turističkom dijelu Njujorka dogodio se u periodu značajnog smanjenja oružanog kriminala u gradu. Tokom prvih sedam mjeseci 2025. zabilježen je najmanji broj pucnjava otkako se vodi evidencija o ovim incidentima.
Prema riječima policijske komesarke Njujorka Džesike S. Tiš (Jessica S. Tisch), grad je od januara do jula ove godine zabilježio 412 pucnjava.