Troje ranjenih u pucnjavi na Times Squareu, uhapšen maloljetnik

Tri osobe su povrijeđene u pucnjavi na Times Squareu u Njujork nakon što je 17-godišnjak otvorio vatru, saopćila je Policijska uprava Njujorka.

Incident se dogodio iza ponoći, na uglu Zapadne 44. ulice i Sedme avenije, potvrdio je glasnogovornik njujorške policije.

Među povrijeđenima su 18-godišnja djevojka, kojoj je metak okrznuo vrat, 19-godišnji mladić pogođen u stopalo i 65-godišnji muškarac ranjen u lijevu nogu. Svi se nalaze u stabilnom stanju i nisu životno ugroženi.

Prema policijskom izvještaju, pucnjavi je prethodio verbalni sukob između napadača i jedne od žrtava. Vatreno oružje korišteno u napadu je pronađeno, a osumnjičeni je uhapšen.

Napad u popularnom turističkom dijelu Njujorka dogodio se u periodu značajnog smanjenja oružanog kriminala u gradu. Tokom prvih sedam mjeseci 2025. zabilježen je najmanji broj pucnjava otkako se vodi evidencija o ovim incidentima.

Prema riječima policijske komesarke Njujorka Džesike S. Tiš (Jessica S. Tisch), grad je od januara do jula ove godine zabilježio 412 pucnjava.