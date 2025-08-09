Novi predsjednik Poljske Karol Navrocki pozvan u Bijelu kuću početkom septembra





Novi predsjednik Poljske, Karol Navrocki, tek što je preuzeo dužnost, dobio je pozivnicu iz Bijele kuće za posjetu početkom septembra, prenosi Reuters.

Prema riječima njegovog šefa kabineta, Pavela Šefernake­ra, Navrocki je prihvatio poziv, a detalji posjete bit će uskoro objavljeni.

Predsjednik, čiju je kampanju podržala glavna poljska nacionalistička opoziciona stranka PiS, susreo se sa Donaldom Trampom u Ovalnom uredu neposredno prije poljskih izbora u maju, gdje je dobio podršku američkog lidera za svoju kandidaturu.

- U zvaničnom pismu čestitke, uručenom na dan inauguracije, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp pozvao je poljskog predsjednika Karola Navrockog u Bijelu kuću na zvanični radni sastanak 3. septembra 2025. godine - napisao je Šefernaker na platformi X.

Od početka svog drugog mandata, Tramp je u Ovalni ured nekoliko puta pozvao svjetske lidere koje smatra svojim bliskim prijateljima.

Među njima su, između ostalih, bili predsjednik El Salvadora Najib Bukele i premijerka Italije Đorđa Meloni.