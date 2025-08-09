Američki potpredsjednik sastat će se s ukrajinskim i evropskim zvaničnicima prije sastanka Trampa i Putina

Američki potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance) sastat će se s visokim ukrajinskim i evropskim zvaničnicima tokom boravka u Velikoj Britaniji kako bi "uspostavili zajednički jezik" prije sastanka američkog predsjednika Donalda Trampa i ruskog predsjednika Vladimira Putina na Aljasci 15. augusta, objavio je portal "Axios", javlja Anadolu.

Prema izvještaju, zvaničnici su rekli da je nakon Putinovog sastanka s Trampovim izaslanikom za Bliski istok Stivom Vitkofom (Steve Witkoffo) prošle srijede u Moskvi, Tramp obavio telefonski razgovor s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i nekim evropskim liderima.

Vitkof, koji je očigledno bio uključen u poziv, navodno je rekao učesnicima da je Putin pristao da okonča rat ako Ukrajina pristane da ustupi istočne Lugansku i Donjecku oblast, kao i Krim, koji je Rusija uzela 2014. godine.

Ukrajinski zvaničnik je rekao da čak i ako Zelenski pristane na Putinove zahtjeve, referendum bi bio neophodan jer prema ukrajinskom Ustavu Ukrajina ne može ustupiti svoju teritoriju.

Zelenski je danas isključio mogućnost davanja teritorijalnih ustupaka kako bi se okončao rat, koji je počeo u februaru 2022. godine.