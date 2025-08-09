PREDSJEDNIK TURSKE

Erdoan: Izraelska odluka da preuzme vojnu kontrolu nad Gazom je "apsolutno neprihvatljiva"

Nastavljamo diplomatske napore za postizanje prekida vatre u Gazi, rekao je Erdoan palestinskom kolegi Abasu

M. Až.

9.8.2025

Izraelska odluka da preuzme vojnu kontrolu nad Gazom je "apsolutno neprihvatljiva", rekao je turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) palestinskom predsjedniku Mahmudu Abasu u subotu u telefonskom razgovoru, javlja Anadolu.

Razgovarali su o izraelskim napadima na Gazu i najnovijim dešavanjima u regiji, prema Turskoj direkciji za komunikacije.

Erdoan je tokom razgovora ponovio da će Turska nastaviti da stoji uz Palestinu.

Nazivajući izjave Francuske, Velike Britanije i Kanade o njihovom potencijalnom priznavanju palestinske države vrijednim, Erdoan je ukazao na rastući val kritika Izraela na Zapadu, dodajući da će Turska nastaviti svoje napore za mir u regiji.

