VELIKA BRITANIJA

Desetine uhapšenih u Londonu tokom protesta "Akcija za Palestinu" zbog podrške Gazi

Policija je ranije upozorila da će svako ko učestvuje u subotnjim protestima za "Akciju za Palestinu" biti uhapšen

Hapšenja u Londonu. Anadolija

M. Až.

9.8.2025

Desetine demonstranata uhapšeno je u Londonu tokom protesta podrške grupi "Akcija za Palestinu".

Stotine ljudi okupile su se na Trgu Parlamenta izražavajući podršku Gazi i "Akciji za Palestinu", organizaciji koju je britanska vlada zabranila prošlog mjeseca.

Mnogi su nosili palestinske zastave i transparante na kojima je pisalo: "Protivim se genocidu, podržavam Akciju za Palestinu."

Tokom demonstracija, koje je organizovala grupa "Branimo naše prostore", okupljeni su uzvikivali propalestinske slogane.

Uz jako prisustvo policije, desetine demonstranata uhapsila je Metropolitanska policija, prenosi Anadolija.

Policija je ranije upozorila da će svako ko učestvuje u subotnjim protestima za "Akciju za Palestinu" biti uhapšen.

Mnoge međunarodne organizacije i mirovni aktivisti upozorili su londonsku policiju da ne hapsi učesnike protesta.

U junu je ministrica unutrašnjih poslova Iveta Kuper najavila zabranu prema Zakonu o terorizmu iz 2000. godine, nakon što su aktivisti sprejom ofarbali avione u bazi Kraljevskog ratnog zrakoplovstva, što se istražuje kao djelo vezano za borbu protiv terorizma.

Zabrana je kasnije usvojena u Donjem domu i Domu lordova početkom jula.

Povjerenik UN-a za ljudska prava Volker Turk izrazio je ozbiljnu zabrinutost zbog zabrane, ističući da predstavlja "uznemirujuću zloupotrebu" zakona o borbi protiv terorizma i da prijeti temeljnim slobodama.

