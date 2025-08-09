Desetine uhapšenih u Londonu tokom protesta "Akcija za Palestinu" zbog podrške Gazi

Desetine demonstranata uhapšeno je u Londonu tokom protesta podrške grupi "Akcija za Palestinu".

Stotine ljudi okupile su se na Trgu Parlamenta izražavajući podršku Gazi i "Akciji za Palestinu", organizaciji koju je britanska vlada zabranila prošlog mjeseca.

Mnogi su nosili palestinske zastave i transparante na kojima je pisalo: "Protivim se genocidu, podržavam Akciju za Palestinu."

Tokom demonstracija, koje je organizovala grupa "Branimo naše prostore", okupljeni su uzvikivali propalestinske slogane.

Uz jako prisustvo policije, desetine demonstranata uhapsila je Metropolitanska policija, prenosi Anadolija.

Policija je ranije upozorila da će svako ko učestvuje u subotnjim protestima za "Akciju za Palestinu" biti uhapšen.