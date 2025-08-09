Putinova ponuda: Primirje u zamjenu za potpunu kontrolu nad ukrajinskim oblastima

Ruski predsjednik Vladimir Putin iznio je sveobuhvatan prijedlog za prekid vatre u Ukrajini, navodi Wall Street Journal.

Tokom susreta s američkim izaslanikom Stiv Vitkof (Steveom Witkoffom), Putin je ponudio obustavu vatre u zamjenu za istočne regije Ukrajine.

Dodatne sankcije

Prema navodima evropskih zvaničnika Putin je rekao Vitkofu da bi se Rusija složila sa prekidom vatre ako se ukrajinske snage povuku iz Donjecke oblasti, čime bi Moskva dobila punu kontrolu nad Donjeckom i Luganskom oblasti, kao i nad Krimom, izvijestio je WSJ.

Međutim, prijedlog izaziva sumnju među evropskim zvaničnicima, koji smatraju da je riječ o taktici kojom Rusija nastoji izbjegavati dodatne sankcije koje bi mogle biti nametnute od strane SAD.

Detalji pregovora

Dodatne nejasnoće vezane su uz kontrolu nad Zaporoškom i Hersonskom oblasti, gdje su linije fronta i dalje promjenjive.

Putinova ponuda, prema navodima WSJ-a, sadrži dvije faze: prva je zamrzavanje sukoba povlačenjem ukrajinskih snaga iz Donjecka, dok druga faza podrazumijeva detaljnije pregovore o konačnom mirovnom sporazumu između Putina i Donalda Trampa.

Teritorijalna razmjena

Američki predsjednik Tramp je nedavno javno potvrdio mogućnost teritorijalne razmjene kao dijela budućeg mirovnog sporazuma, ističući da bi takav dogovor mogao biti na obostrano zadovoljstvo.

Istovremeno, Zelenski je signalizirao spremnost da učestvuje u pregovorima, iako detalji budućih razgovora još nisu poznati.

Bloomberg je 8. augusta, pozivajući se na neimenovane izvore, izvijestio da američki i ruski zvaničnici rade na teritorijalnom sporazumu s ciljem zamrzavanja sukoba i stvaranja osnove za prekid vatre te tehničke pregovore o konačnom mirovnom rješenju.

Ukrajinski zvaničnici zasad nisu dali zvanični komentar na Putinovu ponudu, ali su jasno naglasili da je prekid vatre neophodan preduslov za bilo kakve daljnje dogovore.