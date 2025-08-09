Zašto Amerikanci neće uhapsiti Putina iako je za njim raspisana potjernica?

Međunarodni krivični sud (ICC) izdao je 2023. godine nalog za hapšenjem Vladimira Putina zbog ratnog zločina nezakonite deportacije djece s okupiranih područja Ukrajine u Rusiju.

Ipak, kada Putin sljedeće sedmice otputuje na Aljasku da se sastane s Donaldom Trampom, to će moći učiniti bez bojazni od hapšenja.

Rimski statut

Razlog je što ni Rusija ni Sjedinjene Američke Države nisu potpisnice Rimskog statuta, koji je osnovao ICC 2002. godine.

Kremlj je optužbe suda nazvao "skandaloznim i neprihvatljivim".

Putin je otkako je za njim raspisana potjernica bio oprezan u svojim putovanjima. Godine 2023. odbio je poziv za summit u Južnoj Africi, ali je iste godine posjetio Mongoliju – članicu Rimskog statuta.

Mongolija je tvrdila da prema članku 98. Rimskog statuta ne može postupati protivno diplomatskom imunitetu Putina, jer je on šef države, te da mu stoga uživa apsolutni imunitet osim ako se Rusija ne odrekne tog prava.

Međutim, sud je odbacio tu tvrdnju, navodeći da drugi članak poništava sve imunitete, a da su države članice dužne uhapsiti i predati osumnjičene Haagu bez obzira na njihovu funkciju ili državljanstvo.

ICC se oslanja na države članice da izvrše hapšenje i izručenje osumnjičenika sudu u Haagu. Putin je 2024. posjetio Kinu i Sjevernu Koreju, koje nisu potpisnice Rimskog statuta.

Sankcije ICC-u

Sjedinjene Države nikada nisu bile potpisnice Rimskog statuta, a u februaru je Donald Tramp naredio sankcije ICC-u nakon što je sud izdao naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta.

Tramp je ICC optužio za "nelegitimne i neutemeljene radnje usmjerene protiv Amerike i našeg bliskog saveznika Izraela".

Iako postoji nalog za hapšenje, Ministarstvo finansija SAD-a će najvjerovatnije morati ukinuti sankcije Putinu kako bi mu omogućilo ulazak u zemlju, kao što je to učinjeno kada je njegov izaslanik Kiril Dmitrijev posjetio Vašington u aprilu.

Neki analitičari smatraju da je upravo ovo jedan od razloga zašto je Putin prihvatio poziv za summit na Aljasci. Umjesto novih sankcija Rusiji, kako je Tramp ranije prijetio, SAD bi moglo ukinuti jednu od postojećih sankcija, što bi bila simbolična i velika pobjeda za Putina, piše Sky News.