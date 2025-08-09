Evropski lideri uz Zelenskog: "O budućnosti Ukrajine ne može se odlučivati bez Ukrajinaca"

Francuski predsjednik Emanuel Makron saopćio je da je razgovarao s predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, a u razgovoru su učestvovali i njemački kancelar Fridrih Merc te britanski premijer Kir Starmer.

Kako je naveo u objavi na društvenoj mreži X, razgovor je vođen u kontekstu najavljenog sastanka američkog predsjednika Donalda Trampa i ruskog lidera Vladimira Putina.

- Ostajemo odlučni u podršci Ukrajini, radeći u duhu jedinstva i nadovezujući se na rad koji je poduzet u okviru Koalicije voljnih - napisao je Makron, misleći na grupu država koje pružaju podršku Ukrajini.