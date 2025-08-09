Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

HUMANITARNA KRIZA

Hiljade ljudi u Istanbulu na protestnom maršu protiv gladi u Gazi

Demonstracije, u kojima učestvuju nevladine organizacije i mnogi građani, nastavljene su maršem prema džamiji Aja Sofija

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+5
Anadolija

9.8.2025

Hiljade propalestinskih demonstranata okupilo se u subotu navečer na istanbulskom Trgu Bejazit nakon večernje molitve muslimana kako bi izrazili protivljenje gladi koje Izrael provodi u Gazi.

Demonstracije, u kojima učestvuju nevladine organizacije i mnogi građani, nastavljene su maršem prema džamiji Aja Sofija.

Učesnici protesta i na ovaj način nastoje podići svijest o humanitarnoj krizi i izraziti solidarnost s narodom Gaze usred eskalacije nasilja i ozbiljne nestašice hrane i medicinskih potrepština.

Organizatori su pozvali međunarodnu zajednicu da preduzme hitne mjere kako bi okončala patnju stanovnika Gaze.

# ISTANBUL
# GAZA
# HUMANITARNA KRIZA
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.