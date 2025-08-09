Dječak trčao za hranom, pogodio ga paket humanitarne pomoći iz aviona i ubio ga

Na područje Pojasa Gaze iz zraka je bačeno 106 paleta sa hranom. Ova vrsta dostave humanitarne pomoći nosi velike sigurnosne rizike, a u subotu je uslijed nesreće smrtno stradao jedan dječak.
Snimci koji kruže internetom prikazuju pakete kako padaju velikom brzinom, dok se očajni i izgladnjeli Palestinci okupljaju u nadi da će doći do hrane.
Jedan od videozapisa prikazuje paket koji udara osobu u glavu.
Drugi snimak dokumentuje prve trenutke nakon što je kutija pala na dječaka, kojeg su lokalni mediji identificirali kao Muhannada Zakariju Eida, dok je pokušavao uzeti pomoć u blizini područja Netzarim u centralnoj Gazi.
Na snimku se vide ljudi kako se okupljaju oko njega, dok je prekriven krvlju i pružaju mu prvu pomoć.
Lokalni mediji su kasnije prikazali snimak njegovog beživotnog tijela u mrtvačnici bolnice, dok ga drži njegov uplakani otac.