Antonio Banderas, jedan od najboljih španskih i svjetskih glumaca, slavi 65. rođendan

Na današnji dan 1960. godine, u Malagi, u Španiji, rođen je Antonio Banderas, jedan od najboljih španskih i svjetskih glumaca. Osim glume, Banderas se bavi i režiranjem, produkcijom i pjevanjem.

Svoju glumačku karijeru započeo je na španskom jeziku, te brzo postao omiljen u rodnoj zemlji, a svoj međunarodni proboj doživio je saradnjom s čuvenim rediteljem Pedrom Almodovarom.

Njihova saradnja rezultirala je filmovima poput “Žena na rubu živčanog sloma” i “Visoke potpetice”, koji su ga učinili prepoznatljivim širom svijeta.

Uloga Zoroa

Banderas je uspjeh u Španiji ubrzo prenio i u Holivud. Njegova uloga Zoroa u filmu “Maska Zoroa“ (1998) bila je prekretnica koja mu je donijela svjetsku slavu. Uslijedili su hitovi kao što su “Desperado”, “Philadelphia”, “Intervju s vampirom” i “Puerto Vallarta Sunsets”, u kojima je pokazao svoj široki raspon glumačkih vještina.

Početkom 2000-ih došlo je do kratkog zatišja u karijeri Antonija Banderasa, malo je glumio u filmovima, ali se pojavio u “Shreku”. Njegova uloga u filmu “Bol i slava” (2019), bila je inspirirana djelom njegovog prijatelja Pedra Almodovara, a donijela mu je pohvale kritičara i nominaciju za Oskara.

Srčani udar

Godine 2017., doživio je srčani udar, nakon kojeg mu se, kako je izjavljivao u medijima, život promijenio nabolje. Glumac je kazao da mu je to bila prekretnica koja mu je omogućila da prepozna šta mu je u životu važno.

Osim sjajne glumačke karijere, Banderas je poznat i po svom humanitarnom radu. Aktivan je u podršci raznim dobrotvornim organizacijama, posebno onima koje se bave zdravstvenim pitanjima.