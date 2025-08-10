Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NA DANAŠNJI DAN

Antonio Banderas, jedan od najboljih španskih i svjetskih glumaca, slavi 65. rođendan

Danas je nedjelja, 10. avgust/kolovoz 2025. godine, do kraja godine preostala su još 144 dana

Antonio Banderas. Femina.hu

I. P.

10.8.2025

Na današnji dan 1960. godine, u Malagi, u Španiji, rođen je Antonio Banderas, jedan od najboljih španskih i svjetskih glumaca. Osim glume, Banderas se bavi i režiranjem, produkcijom i pjevanjem.

Svoju glumačku karijeru započeo je na španskom jeziku, te brzo postao omiljen u rodnoj zemlji, a svoj međunarodni proboj doživio je saradnjom s čuvenim rediteljem Pedrom Almodovarom.

Njihova saradnja rezultirala je filmovima poput “Žena na rubu živčanog sloma” i “Visoke potpetice”, koji su ga učinili prepoznatljivim širom svijeta.

Uloga Zoroa

Banderas je uspjeh u Španiji ubrzo prenio i u Holivud. Njegova uloga Zoroa u filmu “Maska Zoroa“ (1998) bila je prekretnica koja mu je donijela svjetsku slavu. Uslijedili su hitovi kao što su “Desperado”, “Philadelphia”, “Intervju s vampirom” i “Puerto Vallarta Sunsets”, u kojima je pokazao svoj široki raspon glumačkih vještina.

Početkom 2000-ih došlo je do kratkog zatišja u karijeri Antonija Banderasa, malo je glumio u filmovima, ali se pojavio u “Shreku”. Njegova uloga u filmu “Bol i slava” (2019), bila je inspirirana djelom njegovog prijatelja Pedra Almodovara, a donijela mu je pohvale kritičara i nominaciju za Oskara.

Srčani udar

Godine 2017., doživio je srčani udar, nakon kojeg mu se, kako je izjavljivao u medijima, život promijenio nabolje. Glumac je kazao da mu je to bila prekretnica koja mu je omogućila da prepozna šta mu je u životu važno.

Osim sjajne glumačke karijere, Banderas je poznat i po svom humanitarnom radu. Aktivan je u podršci raznim dobrotvornim organizacijama, posebno onima koje se bave zdravstvenim pitanjima.

Mihael Hajdn. Wikipedia.org

Umro austrijski kompozitor Mihael Hajdn

1806. - Umro Mihael Hajdn (Michael Haydn), austrijski kompozitor iz klasičnog perioda, mlađi brat Jozefa Hajdna (Joseph). Nauspješnija su mu religiozna horska djela, a napisao je 41 simfoniju te više koncerata kamerne muzike. Svojim djelima utjecao je mnogo na Volfganga Amadeusa Mocarta (Wolfgang Mozart), naročito djelom “Te deume” te 23. i 41. simfonijom.

1842. - U Velikoj Britaniji ženama i dječacima mlađim od 10 godina zakonom zabranjen rad u podzemnim kopovima rudnika.

1865. - Rođen ruski kompozitor Aleksandar Konstantinovič Glazunov, izraziti simfoničar, jedan od posljednjih sljedbenika ruske nacionalne škole. Djela: simfonijska poema "Stenjka Razin", balet "Rajmonda", simfonije, dva klavirska koncerta, koncert za saksofon, kamerna muzika, solo-pjesme.

Frenk Vilijam Džordž Lojd. Wikipedia.org

Umro američki reditelj Frenk Vilijam Džordž Lojd

1960. - Umro Frenk Vilijam Džordž Lojd (Frank William George Lloyd), američki reditelj, scenarist i producent. Lojd je bio jedan od osnivača Akademije filmskih umjetnosti i nauka, te njen predsjednik između 1934. i 1935. godine. Filmovi: “Oliver Twist “, “The Sea Hawk”, “Kavalkada”, “Pobuna na brodu Bounty”, “The Howards of Virginia”, “Forever and a Day”…

2008. - Preminuo Isak Hejs (Isaac Hayes), američki pjevač, tekstopisac, glumac, kompozitor i producent, dobitnik Oskara. Bio je jedna od kreativnih snaga iza izdavačke kuće za južnjačku soul muziku “Stax Records”, služeći i kao interni tekstopisac i kao sesijski muzičar i producent, udruživši se sa svojim partnerom Davidom Porterom sredinom 1960-ih.

# HISTORIJA
# ANTONIO BANDERAS
# KOMPOZITOR
# NA DANAŠNJI DAN
# REDITELJ
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.