Zelenski: "Kontakti s Amerikom traju non-stop, Rusija mora okončati rat"

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je večeras da kontakti Kijeva s američkom stranom traju gotovo bez prestanka.

- I danas smo imali aktivan diplomatski dan. Od jutros smo u koordinaciji sa partnerima iz Velike Britanije, Francuske, Finske, Estonije, Danske i Španije. Zahvaljujem svima na jasnoj podršci - rekao je Zelenski u svom redovnom večernjem video obraćanju, prenosi Ukrinform.

Zelenski je naglasio da se prije svega mora postići pošten kraj rata, što, kako je rekao, "zavisi od Rusije, jer upravo Rusija mora okončati rat koji je sama započela".

- Drugo, Ukrajina i svi njeni partneri podjednako vide potrebu za prekidom vatre i zaustavljanjem ubistava. Samo jedan akter se tome protivi, a to je Putin. Njegova jedina karta je nastavak ubijanja. Potreban nam je pravi, trajni mir, a ne odlaganje prekida vatre za nekoliko mjeseci. Prekid vatre mora biti odmah. Predsjednik Tramp je to rekao i ja to potpuno podržavam - istakao je Zelenski.

On je dodao da do sada nije čuo da bilo ko od partnera sumnja u sposobnost Amerike da zaustavi rat.

- Predsjednik Sjedinjenih Država ima i uticaj i odlučnost. Ukrajina je podržala sve prijedloge koje je predsjednik Tramp iznio od februara. Podržali smo prekid vatre u svim formatima. Obezbijedili smo sastanke s ruskom stranom, obavili razmjene i pripremamo se za naredne korake - rekao je Zelenski.

Prema izvještaju Wall Street Journala, evropske zemlje su zajedno s Ukrajinom pripremile i predstavile alternativni plan za mirno rješenje sukoba s Rusijom, kao odgovor na prijedlog ruskog predsjednika Vladimira Putina o prekidu vatre.