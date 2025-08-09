Džej Frejzer (23) iz Škotske prošlog ljeta je otišao da se bori za Vladimira Putina, uvjeren da se pridružuje velikom pohodu protiv zapadnog "kulturnog propadanja" i međunarodnog poretka.

Međutim, godinu dana kasnije, Frejzer izražava žaljenje zbog svoje odluke, iako i dalje vjeruje u pobjedu Kremlja.

- Nemam veliku ljubav prema Rusiji ni njenom narodu - rekao je u razgovoru za The Telegraph.

- Moje ideološko opravdanje za dolazak ovamo se potpuno urušilo. Shvatio sam da sam Kelt i da nikada neću postati Rus - priznao je.

Tokom protekle godine shvatio je da Rusija nije "utvrda zdravog razuma", kako je ranije mislio, niti će se borba za Putina odraziti kao nacionalistički preporod u njegovoj rodnoj Škotskoj.

Dok su mnogi izvještaji govorili o stranim borcima na strani Ukrajine, Frejzer je jedan od rijetkih Britanaca koji se odlučio za rusku stranu. Njegovi saborci sada ga često doživljavaju kao teret zbog slabog poznavanja ruskog jezika.

Od Kurska do Donjecka

Frejzer, poznat kao jedan od malobrojnih Britanaca u ruskim snagama, prije rata je redovno posećivao rusku pravoslavnu crkvu. Pridružio se artiljerijskoj jedinici plaćenika „Pjatnaška“, koja je sada dio ruske vojske.

Prvo je bio raspoređen u Kursku krajem 2024. godine, koju opisuje kao „prijatno mjesto“ u poređenju sa onim što je dočekalo u Donjecku. Nakon Kurska prebačen je blizu Časiv Jara, a sada služi u oblasti Kramatorska, gdje su mu se raspršile sve iluzije o ratu i saborcima.

Razočaranje i teška svakodnevica

Frejzer je ispričao kako su krađe postale svakodnevica – od čarapa do vojne opreme. Vojnici bi se sprijateljili s njim samo da bi pozajmili novac, ali nisu ga namjeravali vratiti.

„Ovdje je puno gopnika i delinkventnih alkoholičara u vojsci, nažalost. Stekao sam i nekoliko dobrih prijatelja, ali sam se i nekoliko puta opekao, što je dodatno utjecalo na to da sve manje volim Rusiju“, zaključio je.