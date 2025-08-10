Sjeverna Koreja uklanja propagandne zvučnike: Novi znak smirivanja odnosa sa Južnom Korejom

Vojska Južne Koreje saopćila je u subotu da je primijetila kako sjevernokorejska vojska skida propagandne zvučnike usmjerene prema jugu u dijelovima pograničnog područja, nakon što je i Južna Koreja započela demontažu vlastitih zvučnika.

Ovo je prvi put da je Seul zvanično potvrdio takav potez otkako je predsjednik Li Dže Mjung (Lee Jae Myung) preuzeo dužnost prije dva mjeseca i započeo uklanjanje južnokorejskih propagandnih uređaja.

Vojska je navela da je potrebno dodatno potvrditi da li se demontaža odvija u svim pograničnim zonama i da će nastaviti pratiti sve povezane aktivnosti.

U nastojanju da smanji napetosti sa Pjongjangom, Li Dže Mjungova liberalna vlada, koja je zamijenila prethodnu konzervativnu, brzo je prekinula propagandne emisije koje su kritikovale režim Sjeverne Koreje, odmah nakon stupanja na dužnost.

U ponedjeljak su južnokorejske vlasti počele skidati zvučnike koji su duž granice emitirali kritike na račun Sjeverne Koreje, dok Li nastoji obnoviti prekinuti dijalog između ovih dugogodišnjih rivala.

Dvije zemlje su i dalje tehnički u ratu jer je Korejski rat završen primirjem, a njihove veze su se posljednjih godina značajno pogoršale.

Tokom godina obje strane su koristile prekogranične propagandne emisije preko zvučnika, u zavisnosti od stepena zategnutosti ili popuštanja odnosa između Sjeverne i Južne Koreje.