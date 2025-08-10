Iran nakon izraelskih atentata preostale nuklearne naučnike premjestio na sigurne lokacije

Prema izvještaju The Telegrapha, Iran je svoje preživjele nuklearne naučnike sakrio nakon što je Izrael ubio više od 30 istraživača.

Većina tih naučnika više ne živi u svojim domovima niti predaje na univerzitetima, već su premješteni na sigurne lokacije u Teheranu ili sjevernim obalnim gradovima, gdje borave u vilama sa svojim porodicama, izjavio je visoki iranski zvaničnik.

The Telegraph je dobio imena više od 15 preživjelih naučnika s popisa od oko 100 koje drži Izrael, a za koje Izraelci tvrde da sada moraju odlučiti hoće li nastaviti svoj rad i izložiti se riziku daljnjih napada ili potražiti novu karijeru.

- Većina njih više ne živi u svojim kućama – ili su preseljeni u sigurne kuće u Teheranu ili na sjeveru. Oni koji su ranije predavali na univerzitetima zamijenjeni su osobama koje nemaju veze s nuklearnim programom - rekao je iranski zvaničnik.

Strah od novih atentata

Ovaj potez uslijedio je zbog zabrinutosti, podstaknute izraelskim izvještajima, da bi uskoro mogla uslijediti nova ubistva i da je Iran ove sedmice pogubio jednog od svojih nuklearnih naučnika.

Ruzbeh Vadi, koji je radio na jednoj od najosjetljivijih i najvažnijih nuklearnih lokacija u zemlji, obješen je u srijedu zbog optužbi da je pomogao atentat na kolege tokom 12-dnevnog rata u junu, prosljeđujući informacije Izraelu.

Izraelski stručnjaci kažu da je nova generacija iranskih nuklearnih naučnika sada spremna preuzeti rad svojih ubijenih prethodnika, opisujući ih kao "mrtvace koji hodaju", uprkos pojačanim sigurnosnim mjerama koje uključuju sigurne kuće i stalnu zaštitu.

Navode da je Iran organizovao svoj nuklearni program tako da svaki ključni naučnik ima barem jednog zamjenika, radeći u grupama od dva do tri člana kako bi se obezbijedila zamjenjivost u slučaju napada.

Izraelski izvori strahuju da su neki od preživjelih naučnika zamijenili svoje ubijene kolege u iranskom programu nuklearnog naoružanja u Organizaciji za odbrambene inovacije i istraživanje (SPND), uključujući stručnjake za eksplozive, neutronsku fiziku i dizajn bojevih glava.

Ronen Solomon, izraelski obavještajni i odbrambeni analitičar, rekao je za The Telegraph: "Oni koji su ostali rade na prilagođavanju raketa Šahab-3 za nuklearne bojeve glave i ključni su za iransku sposobnost raspoređivanja nuklearnog oružja. Dok su eliminisani naučnici bili fokusirani na dizajn bojevih glava, stručnost u sistemima isporuke čini preostale jednako važnim metama za Izrael, jer su izraelski napadi u junu 2025. ciljali i infrastrukturu balističkih raketa."

Prema izraelskim obavještajnim podacima, znanje koje pokreće iranski nuklearni program duboko je ukorijenjeno u univerzitetskom i akademskom sistemu zemlje, što je dovelo do napada na univerzitete Shahid Beheshti i Imam Hossein u Teheranu, koji su povezani s iranskim vojnim i nuklearnim programima.

Iran negira da razvija nuklearno oružje, tvrdeći da su njegovi kapaciteti i stručnost namijenjeni isključivo civilnoj upotrebi.

Slično izraelskom nuklearnom programu, koji se oslanja na istraživanja provodena na mjestima kao što je Weizmannov institut za nauku, iranski nuklearni program ima snažne akademske temelje i mnogo rada ima dvostruku namjenu.

Težak izbor

Deni Citrinovič, bivši šef iranskog strateškog odjela izraelske vojne obavještajne službe, rekao je da su se preostali iranski stručnjaci suočili s teškim izborom.

- Vidjeli su šta se desilo njihovim kolegama, ali to nije promijenilo njihovu odlučnost da podrže režim. Oni koji ostanu biće u prvim redovima svakog pokušaja Irana da dođe do nuklearne bombe i samim tim će postati mete Izraela. Ne sumnjam u to. Svaki naučnik uključen u nuklearna pitanja biće eliminisan ili mu će biti prijetnja eliminacijom - istakao je.

Pojačane mjere

Iran je pojačao mjere zaštite svojih naučnika nakon juna 2025. i sukoba s Izraelom, tokom kojeg su SAD koristile bunker-bombe na iranske nuklearne objekte, a Teheran je uzvratio raketnim napadima.

Prije je sigurnost naučnika osiguravala jedna jedinica Revolucionarne garde, ali sada više agencija koordinira njihovu zaštitu zbog pitanja povjerenja, rekao je iranski zvaničnik.

- Svima je postavljeno pitanje da li još vjeruju svojim tjelohraniteljima – neki su rekli ne i dobili su nove - dodao je.

Ubijstva u junu izazvala su brojne pozive u Iranu za poboljšanu zaštitu naučnika i njihovih porodica, kao i za promjenu zvanične politike i težnju ka razvoju nuklearne bombe.

Brat jednog ubijenog naučnika pozvao je vlasti da preispitaju nuklearnu doktrinu i zaštitu naučnika.

Sajed Alireza Sadigi Saber, govoreći na sahrani žrtava izraelskih napada, rekao je da Iran treba da se povuče iz Ugovora o neširenju nuklearnog oružja i preispita svoje stavove o nuklearnom oružju.

- Da je Iran želio da napravi nuklearno oružje, to bi sigurno postigao za dvije godine, ali budući da je izabrao miran put, neprijatelj je započeo niz atentata na naučnike, komandante i elitu da zaustavi njihov naučni napredak - kazao je.

- Ti naučnici nisu učestvovali u vojnim aktivnostima, a njihovi projekti su bili pod nadzorom IAEA-e i u okviru miroljubivih programa - istakao je.

Poziv Hamneiju

Pozvao je vrhovnog vođu Alija Hamneija i druge da hitno promijene politiku zaštite naučnika i istraživača u zemlji, poručujući da je vrijeme za novi pristup, umjesto slogana "Smrt Americi i Izraelu".

Njegov brat, profesor Mohammad Reza Sadigi Saber, ubijen je zajedno sa porodicom u izraelskim napadima.

Među ubijenima su njegova kći Fatema (19), sin Hamidreza (17) i mlađa kći Mohia (8).

Više istaknutih naučnika, specijaliziranih za nuklearnu fiziku i radiofarmaceutiku, također je ubijeno u izraelskim napadima 13. juna.

Amir Hossein Fagi bio je jedan od vodećih stručnjaka u razvoju radiofarmaceutika, a pojavio se i na državnoj televiziji 2022. godine govoreći o njihovoj upotrebi u liječenju raka.

Njegov rad su uspoređivali s radom ubijenog nuklearnog naučnika Madžida Šahrarija, ubijenog 2010. godine.

Napadi su bili usmjereni na akademsku i naučnu infrastrukturu Irana, narušavajući znanje stečeno desetljećima u nuklearnoj fizici, radiofarmaceutici i povezanim oblastima.