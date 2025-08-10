Video / Jeziv incident na najvećem kruzeru na svijetu: Pukla staklena ploča na toboganu, povrijeđen putnik

Na najvećem kruzeru na svijetu, Icon of the Seas kompanije Royal Caribbean, došlo je do incidenta koji je izazvao paniku među putnicima. Prema dramatičnim snimcima objavljenim na društvenim mrežama, staklena ploča na jednom od vodenih tobogana iznenada je pukla, pri čemu je povrijeđen jedan muškarac.

Na snimku se vidi kako voda šiklja iz velike rupe na toboganu, dok putnici ispod vrište: "Zaustavite tobogan!" Povrijeđeni gost je odmah dobio medicinsku pomoć od osoblja kruzera.

Kompanija Royal Caribbean potvrdila je da se incident dogodio u vodenom parku broda, te da je povrijeđenom muškarcu pružena adekvatna medicinska pomoć. Nisu, međutim, iznijeli više detalja o prirodi i ozbiljnosti njegovih povreda.

– Naš tim je pružio medicinsku pomoć odraslom gostu kada se akrilna ploča odlomila s tobogana dok je gost prolazio kroz njega – saopštio je portparol kompanije.

Tobogan je odmah zatvoren i neće biti u funkciji do kraja putovanja. Kompanija je pokrenula internu istragu kako bi se utvrdio uzrok puknuća.