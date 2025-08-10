Hiljade ljudi na ulicama izraelskih gradova: Traže obustavu rata u Gazi, izrazili gnjev prema režimu Natanjahua

Na ulicama Jerusalema, Tel Aviva, Haife i drugih izraelskih gradova izašlo je na hiljade građana. Naime, demonstranti u Jerusalemu su marširali i prema rezidenciji premijera Benjamina Natanjahua (Netanyahua) kako bi izrazili svoj gnjev zbog plana njegove vlade da potpuno okupira grad Gazu.

Demonstranti zahtijevaju povratak talaca i okončanje rata.

Bivši vojnik Maks Kreš (Max Kresch) protestovao je noseći transparent na kojem je pisalo "Odbio sam".

- Mi smo preko 350 vojnika koji su služili tokom rata i odbijali su da nastave služiti u Netanyahuovom političkom ratu - rekao je Emiru Naderu za BBC.

Izraelska odluka da proširi rat u Gazi - što predstavlja veliku eskalaciju sukoba, izazvala je osudu UN-a i mnogih zemalja, uključujući Veliku Britaniju, Francusku, Australiju, Tursku, Njemačku, Finsku i Kanadu.

UN je upozorio da bi potpuno vojno preuzimanje kontrole nad Gazom riskiralo "katastrofalne posljedice" za palestinske civile i izraelske taoce koji se drže u Gazi.

Plan, koji je odobrio izraelski sigurnosni kabinet, navodi pet "principa" za okončanje rata.

To su razoružavanje Hamasa, vraćanje svih talaca, demilitarizaciju Pojasa Gaze, preuzimanje sigurnosne kontrole nad teritorijom i uspostavljanje "alternativne civilne uprave koja nije ni Hamas ni Palestinska vlast".