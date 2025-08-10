Fidan: Muslimanske zemlje moraju se ujediniti protiv izraelskih planova za Gazu

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan poručio je da muslimanske zemlje moraju raditi na potpunom jedinstvu i mobilizirati međunarodnu zajednicu kako bi se zaustavio izraelski plan o potpunom preuzimanju Gaze.

Izjavu je dao jučer na zajedničkoj konferenciji za medije s egipatskim ministrom vanjskih poslova Badrom Abdelati (Abdelattyjem) u El Alameinu, nakon sastanka s egipatskim predsjednikom Abdelom Fatahom al-Sisijem (Fattahom al-Sisijem).

- Potpuno odbacujemo izraelsku namjeru da u potpunosti okupira Gazu. To je nova faza njihove ekspanzionističke i genocidne politike. Turska i Egipat će se odlučno protiviti takvom scenariju - naglasio je Fidan.

Naglasio je egipatsku i tursku osudu onoga što Izrael čini u tom dijelu Palestine te tvrdi da između ove dvije države postoji konsenzus o tome kako to okončati. Prema njegovim riječima, odnosi između Egipta i Turske su u fazi značajnog strateškog usklađivanja, piše turski list Daily Sabah.

Hitna sjednica

Dodao je kako je pozvana hitna sjednica Organizacije islamske saradnje (OIC), te podsjetio da je Turska dosad poslala 102.000 tona humanitarne pomoći za stanovništvo Gaze, zahvalivši Egiptu na saradnji u dostavi pomoći.

Egipatski ministar Abdelati potvrdio je da Kairo ostaje posvećen suprotstavljanju izraelskoj okupaciji Pojasa Gaze i njenih posljedica.

Izraelska agresija

On je istakao da između Egipta i Turske postoji konsenzus o mjerama koje je potrebno poduzeti kako bi se okončala izraelska agresija, te dodao da su odnosi između dviju zemalja u fazi strateškog usklađivanja.

Podsjećamo, izraelski sigurnosni kabinet dao je zeleno svjetlo planu premijera Benjamina Natanjahu (Netanyahua) o preuzimanju potpune vojne kontrole nad Gazom, što je izazvalo osude iz više dijelova svijeta.