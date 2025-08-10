Sazvan hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a zbog izraelskog plana o okupaciji Gaze

Vijeće sigurnosti UN-a sazvalo je za nedjelju hitnu sjednicu kako bi raspravljalo o namjerama Izraela da zauzme i okupira grad Gazu.

Plan, koji je u petak odobrio izraelski sigurnosni kabinet, izazvao je međunarodno negodovanje. Glavni tajnik UN-a Antonio Guteres (Guterres) nazvao ga je "opasnom eskalacijom" u 22-mjesečnom ratu u Pojasu Gaze.

Europske članice Vijeća sigurnosti - Danska, Francuska, Grčka, Ujedinjeno Kraljevstvo i Slovenija - pozvale su na hitan sastanak u Njujork (New Yorku).

Prema neovisnom izvješću Security Council Report, sve članice Vijeća sigurnosti osim Sjedinjenih Država podržale su prijedlog.

Očekivanja od sjednice

Tokom sjednice, koja počinje u 16 sati, države članice razmijenit će mišljenja, a očekuje se da će izvjestitelji UN-a iznijeti moguće posljedice zauzimanja glavnog grada Gaze.

Nakon izraelske odluke, Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo, Italija, Novi Zeland i Australija zajednički su odbacili planove za preuzimanje kontrole nad gradom Gazom.

U izjavi svojih ministarstava vanjskih poslova upozorili su da će ofenziva pogoršati humanitarnu krizu, ugroziti živote talaca i mogla bi rezultirati masovnim raseljavanjem civila.

Put do trajnog mira

Rekli su da rješenje dviju država ostaje jedini put do trajnog mira između Izraelaca i Palestinaca.

Njemački kancelar Fridih Merz (Friedrich Merz) također je zaustavio izvoz vojne opreme Izraelu koja bi se mogla koristiti u Gazi.