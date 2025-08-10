Nove sramne izjave iz Izraela, sad usmjerene ka Britancima: "Da ste u Drugom svjetskom ovako vodili rat, sada biste govorili njemački"

Američki ambasador u Izraelu, Mike Huckabee, izazvao je burne reakcije međunarodne javnosti nakon što je, braneći izraelske vojne akcije u Gazi, uporedio ih s savezničkim bombardovanjem Dresdena u Drugom svjetskom ratu.

Gostujući na Fox Newsu, Huckabee je izjavio da se od Izraela nepravedno očekuje da hrani narod koji ih napada, pozivajući se na historijski primjer:

- Na kraju Drugog svjetskog rata, Britanci nisu bacali hranu na Njemačku, nego bombe. Sjetite se Dresdena - rekao je.

Ovom izjavom Huckabee je odgovorio i britanskom premijeru Keiru Starmeru, koji je kritikovao izraelske planove za potpunu okupaciju Gaze. Huckabee je kasnije na društvenoj mreži X dodatno pojasnio svoj stav, napisavši:

- Od Izraela se očekuje da hrani Hamas dok njihovi taoci gladuju? Premijeru Starmer, da ste vi tada vodili Britaniju, danas biste govorili njemački - naveo je.

Njegove izjave dolaze u trenutku kada su izraelske operacije u Gazi pod sve većim pritiskom međunarodne zajednice, zbog velikog broja civilnih žrtava i humanitarne katastrofe koja prijeti gladovanjem više od 2 miliona stanovnika.

Huckabeejevo opravdavanje izraelskih postupaka kroz prizmu Drugog svjetskog rata izazvalo je osude i unutar SAD-a, pa čak i u MAGA krugovima. Njegova analogija s Dresdenom – bombardovanjem u kojem je poginulo više od 25.000 civila – dodatno je potpalila raspravu o proporcionalnosti i etici izraelske vojne kampanje.

I dok se sve više svjetskih lidera, uključujući Njemačku, ograđuje od izraelske strategije, Huckabee nastavlja s tvrdolinijaškom retorikom, pozivajući na bezuslovnu podršku Izraelu, bez obzira na humanitarne posljedice.