PREDSJEDNIK

Zelenski: Ukrajina potpuno podržava zajedničku izjavu europskih čelnika

Francuski, talijanski, njemački, poljski, britanski, finski i čelnici Europske komisije su pozdravili napore američkog predsjednika Donalda Trampa. Platforma X

10.8.2025

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da Kijev "poštuje i u potpunosti podržava" zajedničku izjavu europskih čelnika o postizanju mira u Ukrajini uz zaštitu ukrajinskih i europskih interesa.

Francuski, talijanski, njemački, poljski, britanski, finski i čelnici Europske komisije su pozdravili napore američkog predsjednika Donalda Trampa da pokuša okončati rat, ali su naglasili potrebu za pritiskom na Rusiju i pružanjem sigurnosnih jamstava Kijevu.

- Kraj rata mora biti pravedan i zahvalan sam svima koji danas stoje uz Ukrajinu i naš narod radi mira u Ukrajini, koji brani vitalne sigurnosne interese naših europskih naroda - napisao je Zelenski na X-u.

- Ukrajina poštuje i u potpunosti podržava izjavu predsjednika Makrona, premijerke Meloni, kancelara Merza, premijera Tuska, premijera Starmera, predsjednice Ursule fon der Lajen (von der Leyen) i predsjednika Stubba o miru za Ukrajinu - rekao je. 
# UKRAJINA
# ZELENSKI
