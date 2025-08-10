Zelenski: Ukrajina potpuno podržava zajedničku izjavu europskih čelnika

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da Kijev "poštuje i u potpunosti podržava" zajedničku izjavu europskih čelnika o postizanju mira u Ukrajini uz zaštitu ukrajinskih i europskih interesa.

Francuski, talijanski, njemački, poljski, britanski, finski i čelnici Europske komisije su pozdravili napore američkog predsjednika Donalda Trampa da pokuša okončati rat, ali su naglasili potrebu za pritiskom na Rusiju i pružanjem sigurnosnih jamstava Kijevu.

- Kraj rata mora biti pravedan i zahvalan sam svima koji danas stoje uz Ukrajinu i naš narod radi mira u Ukrajini, koji brani vitalne sigurnosne interese naših europskih naroda - napisao je Zelenski na X-u.