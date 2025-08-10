Karl Bildt uputio dramatično upozorenje zbog pregovora o Ukrajini

U roku od nekoliko mjeseci Čehoslovačka je prestala da postoji, a ubrzo nakon toga izbio je totalni rat u Evropi, napisao je Bildt

Bivši premijer švedske Karl Bildt.

E. A.

10.8.2025

Karl Bildt (Carl Bildt) bivši švedski premijer i visoki predstavnik u BiH, te dugogodišnji diplomata, zapitao se na platformi X da li se može ponoviti ono što se dogodilo neposredno uoči Drugog svjetskog rata.

- Idemo li prema Minhenu 2.0? Godine 1938. Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska primorale su Čehoslovačku da preda ključnu teritoriju Hitleru. Rezultat? U roku od nekoliko mjeseci Čehoslovačka je prestala da postoji, a ubrzo nakon toga izbio je totalni rat u Evropi - napisao je Bildt na X-u, prenosi Index.hr.

Minhenski sporazum potpisale su 30. septembra 1938. Njemačka, Italija, Velika Britanija i Francuska, bez prisustva čehoslovačkih predstavnika. Sporazumom je odlučeno da Čehoslovačka mora predati Sudete Njemačkoj.

Britanci i Francuzi su to predstavili kao pobjedu mira, ali je zapravo bio ustupak Hitleru. Čehoslovačka je time izgubila prirodne odbrambene granice i veliki dio vojne industrije, što ju je vojno i politički slomilo.

Hitler se nije zaustavio – u martu 1939. okupirao je ostatak Češke, dok je Slovačka postala nominalno nezavisna, ali u praksi njemački satelit.
