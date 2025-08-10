U izraelskim napadima u Gazi ubijeno više od 61.400 Palestinaca

Najmanje 61.430 Palestinaca ubijeno je u izraelskom genocidnom ratu u Pojasu Gaze od oktobra 2023. godine, saopćilo je u nedjelju Ministarstvo zdravstva, javlja Anadolija.

U saopćenju Ministarstva navodi se da je 61 tijelo dovezeno u bolnice u posljednja 24 sata, dok su 363 osobe ranjene.

Broj ranjenih u izraelskim napadima od 7. oktobra 2023. porastao je na 153.213.

- Mnoge žrtve su i dalje zarobljene pod ruševinama i na putevima jer spasioci ne mogu da dođu do njih - dodaje se.

Ministarstvo je također napomenulo da je u posljednja 24 sata u izraelskim napadima dok su pokušavali dobiti humanitarnu pomoć ubijeno 35 Palestinaca, a više od 304 je ranjeno.

Ukupan broj ubijenih Palestinaca koji su tražili pomoć porastao je na 1.778, a više od 12.894 je ranjeno od 27. maja.

Ministarstvo je objavilo da je pet osoba, uključujući dvoje djece, umrlo u posljednja 24 sata zbog gladi i neuhranjenosti. Ovim se ukupan broj umrlih od gladi povećava na 217, među kojima je 100 djece, dok se humanitarna kriza u enklavi produbljuje.

Izraelska vojska nastavila je napade na Pojas Gaze 18. marta i od tada je ubila 9.921 osobu i ranila 41.172, prekršivši sporazum o prekidu vatre i razmjeni zarobljenika koji je stupio na snagu u januaru.

U novembru prošle godine, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje Natanjahua (Netanyahua) i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta (Yoava Gallanta) zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog svog rata u enklavi.