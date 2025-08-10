Ben Gvir traži ukidanje Palestinske uprave: "Uništiti terorističku vlast Abbasa"

Ministar nacionalne sigurnosti Izraela, Itamar Ben Gvir, jutros je putem društvene mreže X uputio zahtjev premijeru Benjaminu Natanjahu (Netanyahuu) da se na narednu sjednicu izraelske Vlade uvrste mjere s ciljem potpunog ukidanja Palestinske uprave (PA).

– Obratit ću se premijeru sa zahtjevom da na narednu sjednicu Vlade uvrsti hitne, operativne mjere za razbijanje Palestinske uprave – napisao je Ben Gvir, dodavši:

– To mora biti odgovor na terorističke fantazije Abu Mazena (Mahmouda Abbasa) o ‘palestinskoj državi’. Potrebno je potpuno uništiti terorističku vlast koju on vodi.

Ove izjave dolaze u kontekstu intenzivne izraelske vojne kampanje u Gazi, kao i sve izraženijih poziva iz pojedinih izraelskih ministarskih redova za radikalne poteze na palestinskim teritorijama.

Iako se Ben Gvir nije direktno protivio najnovijem vladinom planu koji uključuje i njegovo dugogodišnje zahtijevanje – pokretanje procesa masovnog iseljavanja Palestinaca iz Gaze – njegovi saradnici su poručili da će "učiniti sve da se ova odluka što prije sprovede".

– Odluka o evakuaciji milion stanovnika Gaze je izuzetno značajna, bolje da je donesena kasno nego nikada. Upozorenja načelnika Generalštaba su nepotrebna – poručili su izvori bliski Ben Gviru, ističući da "Gazu nije problem osvojiti u nekoliko sedmica".

Ovakve izjave izazvale su nove osude međunarodne zajednice i dodatno podigle tenzije u ionako zapaljivom regionalnom kontekstu.