Porodice talaca pozivaju na nacionalni štrajk, pritisak na izraelsku vladu da postigne sporazum o razmjeni zarobljenika u Gazi

Porodice izraelskih zarobljenika i vojnika pozvale su u nedjelju na nacionalni štrajk 17. augusta kako bi izvršile pritisak na vladu premijera Benjamina Netanjahua da postigne sporazum o razmjeni zarobljenika s palestinskim frakcijama, javlja Anadolu.

Obraćajući se konferenciji za novinare u Tel Avivu, porodice su rekle da će štrajk "paralizovat vitalne objekte i velike kompanije širom zemlje", pozivajući sve sektore društva da se pridruže.

Osudili su izraelsku vladu zbog "ignorisanja patnje zarobljenika i njihovih porodica".

Vođa opozicije Jair Lapid izrazio je podršku planiranom štrajku u izjavi na X-u, nazivajući ekonomsko zatvaranje "opravdanim i neophodnim" i obećavajući kontinuiranu podršku akcijama porodica.

Objava dolazi nakon sve većih kritika opozicionih stranaka i porodica zbog Netanjahuovih planova da ponovo okupira Pojas Gaze, za koji porodice talaca i vojska strahuju da bi ugrozio živote zarobljenika.

U povezanom razvoju događaja, desetine izraelskih demonstranata upale su u sjedište desničarske televizije Kanal 13 tokom direktnog prenosa reality showa "Veliki brat" kasno u subotu, skandirajući slogane kojima se zahtijeva sporazum o razmjeni zarobljenika s Hamasom.

Demonstranti su nosili majice s natpisom "Izlazite iz Gaze" i skandirali slogane, uključujući "Narod zahtijeva prekid vatre" i "Izrael izgladnjuje Gazu".

Sigurnosno osoblje i produkcijsko osoblje intervenisali su kako bi uklonili demonstrante.

- Samo zaustavljanjem normalnog života i prisiljavanjem vlade da poništi svoje planove može se završiti rat, vratiti zarobljenici i prestati glad - saopćila je ljevičarska izraelska grupa "Standing Together", koja je organizovala protest.

Izrael je držao sve prelaze u Gazi zatvorenima od 2. marta, blokirajući konvoje pomoći uprkos stotinama kamiona koji čekaju na granici. Dozvoljene su samo male količine, daleko ispod nivoa potrebnog za sprječavanje gladi.