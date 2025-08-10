Netanjahu najavio potpunu okupaciju Gaze: Krajnje desnom ministru to nije dovoljno

Krajnje desni izraelski ministar financija zatražio je od premijera Benjamina Natanjahua (Netanyahua) da odustane od plana okupacije grada Gaze te da palestinskoj enklavi pristupi još žešće, dok je Italija upozorila da bi to moglo rezultirati "Vijetnamom" za izraelsku vojsku. Netanjahuov sigurnosni kabinet, u kojem sjedi i ekstremni desničar Bezalel Smotrich, u petak je većinom glasova odobrio plan proširenja vojnih operacija u Pojasu Gaze.

Taj je potez naišao na niz kritika u Izraelu, gdje su hiljade prosvjedovale na ulicama Tel Aviva pozivajući na prekid vatre i oslobađanje preživjelih taoca koje drži Hamas. Negativno je reagirala i međunarodna zajednica.

Sastaje se Vijeće sigurnosti UN-a

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda trebalo bi se sastati kasnije u nedjelju da raspravi izraelski plan dok mnoge države izražavaju zabrinutost da bi on mogao pogoršati već katastrofalnu humanitarnu situaciju.

Netanyahu bi danas trebao održati konferenciju za međunarodne novinare, a kasnije imati i obraćanje na televiziji. Zasad se ne zna o čemu će govoriti.

Smotrich je rekao da ne vjeruje u sposobnost i želju izraelskog premijera da predvodi zemlju u pobjedu protiv Hamasa. Cilj novog plana, napisao je na platformi X kasno u subotu, vratiti je Hamas za pregovarački stol. Premijer i vlada su odlučili činiti "više već viđenoga", napisao je Smotrich, referirajući se na činjenicu da su izraelske snage već ušle u grad Gazu te tada nisu uspjele tamo poraziti Hamas.

Ekstremni desničari traže još više

On i drugi krajnje desni članovi vladajuće koalicije tvrde da je Netanjahuov plan nedovoljan dok vojska, koja se protivi vojnoj upravi u Gazi, upozorava da bi se time ugrozili preostali taoci, kao i izraelski vojnici.

I drugi krajnje desne članovi o kojima ovisi Netanyahuova vlast pozvali su na potpunu vojnu okupaciju Gaze, aneksiju velikog dijela teritorija i progon većine palestinskog stanovništva. Ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir je za vojni radio rekao da je plan osvajanja grada Gaze dobar ako je on samo prvi korak.

Italija je poručila izraelskoj vladi da sluša upozorenja svoje vojske. "Invazija Gaze mogla bi se za izraelske vojnike pretvoriti u Vijetnam", rekao je u razgovoru za dnevne novine Il Messaggero talijanski šef diplomacije Antonio Tajani.

Ponovio je pozive na misiju UN-a predvođenu arapskim državama kako bi se "ponovno ujedinila palestinska država". Najavio je da je Rim spreman sudjelovati u toj inicijativi.