Netanjahu tvrdi: "Hamas odbija položiti oružje, Izrael nema drugog izbora nego da završi posao"

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je na konferenciji za medije da stanovnici Gaze, kako tvrdi, "mole" Izrael da ih oslobodi od Hamasa.

- Naš cilj nije okupirati Gazu, naš cilj je osloboditi Gazu. Rat može završiti sutra ako Hamas položi oružje i pusti sve preostale taoce - poručio je. Dodao je da će Gaza nakon toga biti demilitarizirana, a uspostavit će se "neizraelska civilna uprava".

Netanjahu ističe da Hamas odbija "položiti oružje", pa Izrael, prema njegovim riječima, "nema drugog izbora nego dovršiti posao".

Situacija na terenu

Govoreći o situaciji na terenu, naveo je da u Gazi postoje "dva preostala uporišta" Hamasa koja planira "razbiti". Pokazujući kartu, objasnio je da se ta područja nalaze u centralnim kampovima i gradu Gaza.

- Imamo oko 70 do 75% Gaze pod vojnom kontrolom - kazao je.

- Izraelski sigurnosni kabinet naredio je IDF-u da demontira dva preostala uporišta Hamasa u gradu Gazi i središnjim kampovima - podsjetio je, naglašavajući da smatra kako je to "najbolji način da se rat okonča".

Netanjahu je izjavio da je Izrael omogućio dostavu oko dva miliona tona humanitarne pomoći u Gazu, ali da Hamas krade kamione s pomoći, dok hrana koja ostane na granici propada. Istovremeno, humanitarne organizacije tvrde da je količina dozvoljene pomoći daleko ispod potrebnog minimuma. "Da smo imali politiku izgladnjivanja, niko u Gazi ne bi preživio nakon dvije godine rata", rekao je.

"Kampanja laži"

Također je optužio međunarodne medije da šire "globalnu kampanju laži" protiv Izraela, navodeći tri primjera za ono što naziva lažnim fotografijama izgladnjele djece.

- Trenutno razmatram mogućnost vladine tužbe protiv New York Timesa jer je ovo skandalozno - izjavio je.

Na pitanje o ulasku stranih novinara u Gazu, premijer je najavio da će „više stranih novinara“ biti pušteno. "Odlučili smo i ja sam naredio i uputio vojsku da dovede strane novinare, više stranih novinara. Postoji problem garantiranja sigurnosti, ali mislim da se to može učiniti", naglasio je.