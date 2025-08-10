Jenča upozorava: Izrael sprema novu katastrofu u Gazi

Vijeće sigurnosti UN-a održalo je hitnu sjednicu o izraelskom planu za zauzimanje grada Gaze.

- Situacija u Gazi se nastavlja pogoršavati, dovodeći Palestince u opasnost i dodatno ugrožavajući živote zarobljenika - izjavio je Miroslav Jenča, pomoćnik generalnog sekretara UN-a za Evropu, Centralnu Aziju i Ameriku, obraćajući se Vijeću sigurnosti UN-a.

Naglasio je da najnoviji planovi izraelske vlade za Gazu prijete da "otvore još jedno strašno poglavlje u ovom sukobu, s mogućim posljedicama koje će se preliti izvan Izraela i okupiranih palestinskih teritorija".

Jenča je rekao da detalji još nisu finalizirani, ali da vlada planira raseliti sve civile iz grada Gaze do 7. oktobra 2025. godine, što bi pogodilo oko 800.000 ljudi, od kojih su mnogi već ranije raseljeni.

Izraelska vojska bi potom opkolila grad tri mjeseca, a nakon toga slijedila bi dodatna dva mjeseca za preuzimanje kontrole nad kampovima u središnjoj Gazi.

- Već sada svjedočimo humanitarnoj katastrofi nezamislivih razmjera u Gazi. Ako se ovi planovi sprovedu, vjerovatno će izazvati još jednu katastrofu u Gazi, koja će odjeknuti širom regije i izazvati daljnje prisilno raseljavanje, ubistva i razaranja, dodatno pogoršavajući nepodnošljivu patnju stanovništva - upozorio je.