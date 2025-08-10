ZAJEDNIČKA IZJAVA

Pet članica Vijeća sigurnosti UN-a osudilo izraelski plan okupacije Gaze

Zemlje su pozvale Izrael da "hitno poništi ovu odluku i da je ne provodi"

Vijeće sigurnosti UN-a. Anadolija

10.8.2025

Pet članica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija (VSUN) u nedjelju je javno osudilo izraelski plan okupacije Gaze, javlja Anadolu.

- Osuđujemo odluku izraelske vlade da dalje proširi svoje vojne operacije u Gazi. Ovaj plan riskira kršenje međunarodnog humanitarnog prava - rekao je Samuel Žbogar, ambasador Slovenije pri UN-u, u zajedničkoj izjavi u ime svoje zemlje zajedno s Velikom Britanijom, Francuskom, Danskom i Grčkom.

Zemlje su pozvale Izrael da "hitno poništi ovu odluku i da je ne provodi", upozoravajući da će širenje vojnih operacija ugroziti živote civila i preostale taoce, a istovremeno će kršiti međunarodno pravo.

Žbogar je osudio pogoršanje uslova u Gazi, rekavši: "Djeca umiru od gladi. Glad je toliko jaka da očajni civili riskiraju da budu ubijeni na mjestima za distribuciju pomoći kako bi prehranili svoje porodice."

Zemlje su ovo nazvale "krizom izazvanom ljudskim djelovanjem" koja zahtijeva hitnu akciju kako bi se okončala glad i povećala pomoć Gazi.

Zahtijevale su od Izraela da ukine ograničenja na isporuku pomoći i ukloni "nerazumne zahtjeve za vize i registraciju" za međunarodne nevladine organizacije.

Pozvale su na trenutni prekid vatre, oslobađanje talaca i unapređenje rješenja o dvije države.

