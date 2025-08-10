Ukrajinci žestoko napali rusku regiju Saratov: Oslobodili pakao u industrijskoj zoni

Jedna osoba je poginula, a nekoliko stanova i industrijsko postrojenje oštećeni su u napadu ukrajinskog drona na južnu rusku regiju Saratov, saopćio je guverner te oblasti, prenosi Net.hr.

Snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju "gust crni dim" koji se diže iznad industrijske zone.

Ukrajinski mediji, uključujući RBK-Ukrajina, javili su da je "rafinerija nafte u gradu Saratovu, administrativnom centru regije, u plamenu" nakon udara dronom.

Guverner Saratova, Roman Busargin, objavio je na Telegramu da su "stanovnici evakuisani" nakon što su "krhotine uništenog drona oštetile tri stana tokom noćnog napada".

- Nekoliko stanovnika je zatražilo ljekarsku pomoć. Pomoć je pružena na licu mjesta, a jedna osoba je hospitalizirana. Nažalost, jedna osoba je preminula - rekao je Busargin

Ruske jedinice protuzračne odbrane saopćile su da su tokom noći uništile "121 ukrajinski dron, uključujući osam iznad Saratovske regije". Ministarstvo odbrane je objavilo samo podatke o srušenim dronovima, ali ne i o ukupnom broju lansiranih raketa.

Osam eksplozija

Busargin nije precizirao o kojem se industrijskom objektu radi.

- Rafinerija u vlasništvu Rosnjefta u Saratovu bila je prisiljena prekinuti rad ranije ove godine zbog sigurnosnih razloga nakon ukrajinskih napada dronovima - izjavili su izvori iz industrije za Reuters.



