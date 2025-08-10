Ukrajinci žestoko napali rusku regiju Saratov: Oslobodili pakao u industrijskoj zoni

Jedna osoba je poginula, a nekoliko stanova i industrijsko postrojenje oštećeni su u napadu ukrajinskog drona na južnu rusku regiju Saratov, saopćio je guverner te oblasti, prenosi Net.hr.
Eksplozije u Saratovu. Platforma X
Snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju "gust crni dim" koji se diže iznad industrijske zone.
Ukrajinski mediji, uključujući RBK-Ukrajina, javili su da je "rafinerija nafte u gradu Saratovu, administrativnom centru regije, u plamenu" nakon udara dronom.
Guverner Saratova, Roman Busargin, objavio je na Telegramu da su "stanovnici evakuisani" nakon što su "krhotine uništenog drona oštetile tri stana tokom noćnog napada".
- Nekoliko stanovnika je zatražilo ljekarsku pomoć. Pomoć je pružena na licu mjesta, a jedna osoba je hospitalizirana. Nažalost, jedna osoba je preminula - rekao je Busargin
Ruske jedinice protuzračne odbrane saopćile su da su tokom noći uništile "121 ukrajinski dron, uključujući osam iznad Saratovske regije". Ministarstvo odbrane je objavilo samo podatke o srušenim dronovima, ali ne i o ukupnom broju lansiranih raketa.
Busargin nije precizirao o kojem se industrijskom objektu radi.
- Rafinerija u vlasništvu Rosnjefta u Saratovu bila je prisiljena prekinuti rad ranije ove godine zbog sigurnosnih razloga nakon ukrajinskih napada dronovima - izjavili su izvori iz industrije za Reuters.
Ruski Telegram kanal SHOT, koji često objavljuje informacije iz sigurnosnih izvora, izvijestio je o "osam eksplozija" iznad Saratova i Engelsa, dva grada koja dijeli rijeka Volga.
Ruska uprava za civilno zrakoplovstvo, Rosavijacija, objavila je na Telegramu da su "letovi u i iz Saratova obustavljeni oko dva sata ujutro u nedjelju" zbog ugrožene sigurnosti zračnog saobraćaja.
Obje strane negiraju da su namjerno ciljale civile u svojim napadima tokom rata koji je Rusija započela punom invazijom na Ukrajinu u februaru 2022.
Kijev tvrdi da su njihovi napadi unutar Rusije usmjereni na "uništavanje infrastrukture koja je ključna za ratne napore Moskve", uključujući energetsku i vojnu infrastrukturu, te da su "odgovor na kontinuirane ruske napade".