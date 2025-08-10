Američka ambasadorica u UN-u: Vijeće sigurnosti UN-a "potkopava" napore SAD u Gazi

Američka ambasadorica Doroti Šea (Dorothy Shea) je danas u Nju Jorku (New Yorku) na hitnom sastanku Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija posvećenom situaciji na Bliskom istoku izjavila da Sjedinjene Države "neumorno rade" na oslobađanju talaca i okončanju rata u Gazi, te da današnji hitni sastanak "potkopava" te napore, javlja BBC.

Šea je dodala da je Izrael prihvatio tri sporazuma o prekidu vatre koje Hamas odbacuje.

- Ovaj rat bi mogao završiti danas ako Hamas pusti taoce - kazala je Šea u Vijeću sigurnosti.

Ona je navela da su članice UN-a "iskoristile današnji sastanak" da optuže Izrael za genocid", tvrdnja za koju insistira da je "dokazano lažna".

Šea dodaje da su SAD radile na tri tačke - rješavanje humanitarnih potreba, oslobađanje talaca i postizanje mira. Optužila je također Vijeće sigurnosti da se fokusira na prvu tačku, a da nije shvatilo da su one povezane.

Ona je kazala da su SAD povećale humanitarnu podršku Gazi zajedno s Izraelom, putem Humanitarne fondacije Gaze (GHF).

Šea je u svom obraćanju pozvala Vijeće sigurnosti UN-a da zahtijeva od Hamasa da oslobodi sve taoce i razoruža se.