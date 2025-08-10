Kličko o predaji teritorija: Ukrajinci su umorni, Zelenski mora donositi teške odluke

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko u intervjuu za Bild priznao je da su Ukrajinci iscrpljeni ratom koji traje više od tri godine.

- Svi u našoj zemlji su umorni od ovog rata. Nažalost, platili smo ogromnu cijenu: živote naših branilaca, naših vojnika, naših građana. Stotine gradova su uništene. Veliki dio Ukrajine okupirala je Rusija - rekao je.

Kličko je istakao potrebu za diplomatskim rješenjem i poručio je da "moramo pronaći diplomatski put".

Intenzivni napadi

Govoreći o aktuelnoj situaciji u Kijevu, priznao je da su napadi veoma intenzivni.

- Vidite plavo nebo i sunce, ali svaki trenutak može uslijediti upozorenje na zračni napad. Rusi šalju brojne dronove i balističke rakete. Naš glavni grad često je meta dronova-kamikaza - rekao je.

Osvrnuo se i na masovne napade u Kijevu.

- Istovremeno je više od 400 dronova letjelo na različitim visinama, uz balističke rakete. Protuzračna odbrana nije u stanju zaštititi grad od takvog napada. Zbog toga imamo mnogo ranjenih i poginulih civila - objasnio je.

Sastanak Trampa i Putina

Kada je riječ o međunarodnim odnosima i sastanku američkog predsjednika Donalda Trampa i ruskog predsjednika Vladimira Putina, Kličko je rekao: "Mnogo toga zavisi od američkog predsjednika, koji je ključna figura u svijetu. Ali rat je započeo Putin i samo on ga može zaustaviti. Putin trenutno odbija sastanak sa Zelenskim i tvrdi da nema razloga za razgovore. Naša snaga je jedinstvo Ukrajine s Evropskom unijom i američkim predsjednikom, što nas čini jačima."

O mogućoj predaji dijelova teritorija, Kličko je poručio da je prerano govoriti o tome.

- Odluke mora donositi predsjednik Zelenski. Neki ljudi nikada neće biti spremni odreći se dijela naše zemlje - rekao je

Teško stanje

Dodao je da su tri ključna faktora u ratu: financije, oružje i ljudski resursi.

- Zahvalni smo našim partnerima koji nas finansijski i oružjem podržavaju. Međutim, imamo ograničene ljudske resurse. Rusija je veća tri do četiri puta i ima 150 miliona stanovnika - kazao je.

Naglasio je da je stanje teško i da je broj ranjenih i poginulih velik.

- To su naši heroji. Naša linija fronta duga je više od 1500 kilometara i moramo je držati - rekao je.

Kličko je govorio i o mogućem susretu Zelenskog i Putina.

- Prema ukrajinskom dekretu, ne bi trebalo biti pregovora s Putinom, a on smatra Zelenskog nelegitimnim predsjednikom. Ipak, vjerujemo da će se sastanak održati, uz učešće i Trampa - naveo je.

Poručio je Evropi: "Želimo postati dio evropske porodice. Putin ne prihvata tu želju i tvrdi da Ukrajina pripada Ruskom carstvu. Borimo se za naše evropske vrijednosti i branimo ih."

Zaključio je upozorenjem: "Ne smijemo podcijeniti Putinove planove koji uključuju i Poljsku, istočnoevropske zemlje, pa čak i dio Njemačke. Zato je podrška Ukrajini vitalna, ne samo za nas već za cijelu Evropu."