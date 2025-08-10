Dva nova zemljotresa pogodila Tursku: Urušene zgrade i povrijeđeno nekoliko osoba, spasilačke ekipe na terenu

Jug Turske pogodio je snažan zemljotres, nakon čega su uslijedila još dva slabija potresa. Prema prvim informacijama, ima povrijeđenih osoba, a zabilježena su i urušavanja objekata na području Sindirgi u Balikesiru.

Prvi potres bio je jačine 6,1 stepen po Rihteru, dok su dva naknadna potresa zabilježena jačinama od 4,1 i 4 stepena.

Seizmološki udari osjetili su se širom centralnog Balikesira, kao i u okolnim provincijama – Izmiru, Kutahyi, Yalovi, Istanbulu, Manisi, Usaku, Aydinu, Eskisehiru, Sakaryi i Tekirdagu.

Gradonačelnik Sındırgıja, Sak, kazao je da je na ovom području došlo do rušenja deset zgrada te da u pojedinim dijelovima još uvijek nije moguće uspostaviti komunikaciju.