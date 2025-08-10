Greta Tunberg sa aktivistima iz 44 zemlje kreće ka Gazi: "Najveći pokušaj da razbijemo izraelsku opsadu"

Aktivisti iz 44 zemlje okupili su se u Tunisu kako bi se pripremili za zajedničko pomorsko putovanje s ciljem probijanja izraelske blokade Gaze. Među njima je i švedska aktivistica Greta Tunberg, koja je nedavno posjetila Bosnu i Hercegovinu.

- 31. augusta pokrećemo najveći pokušaj ikad da razbijemo ilegalnu izraelsku opsadu Gaze sa desetinama brodova koji plove iz Španije. Upoznat ćemo još desetine 4. septembra ploveći iz Tunisa i drugih luka. Također mobiliziramo više od 44 zemlje na istovremene demonstracije i akcije kako bismo prekinuli saučesništvo u znak solidarnosti sa palestinskim narodom! Pridružite se ovoj inicijativi u ovom odlučujućem trenutku! - poručila je Tunberg putem Instagrama.

Misija, koju predvode civili, prevozit će pakete hrane, formule za bebe, medicinske potrepštine i drugu neophodnu robu. Organizatori naglašavaju da je akcija u potpunosti mirna i nenasilna, a više od 6.000 aktivista iz 44 zemlje već se prijavilo putem interneta.

Prvi brodovi će krenuti iz španskih luka 31. augusta, dok će drugi polazak uslijediti iz Tunisa 4. septembra. Objavu prate i podsjećanja na događaj od 26. jula, kada su izraelske pomorske snage presrele humanitarni brod Handala dok se približavao Gazi, preusmjerivši ga u luku Ašdod.