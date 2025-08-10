PALESTINSKA GRUPA

Hamas: Izraelski premijer pokušava opravdati ratne zločine

Oni smatraju da Netanjahuova izjava da ne želi okupirati Gazu predstavlja obmanu iza koje se kriju planovi za prisilno raseljavanje stanovništva

Hamas: Reagovali na izjavu Netanjahua.

M. Až.

10.8.2025

Hamas je reagovao na današnju konferenciju za medije izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, odbacivši njegove tvrdnje i nazvavši ih očajničkim pokušajem oslobađanja Izraela od odgovornosti za ubistvo više od 60.000 Palestinaca u Gazi. Istaknuto je da je među ubijenima i više od 18.000 djece.

- Izraelski premijer pokušava opravdati ratne zločine i iskriviti činjenice - navedeno je u reakciji Hamasa.

Oni smatraju da Netanjahuova izjava da ne želi okupirati Gazu predstavlja obmanu iza koje se kriju planovi za prisilno raseljavanje stanovništva, uništavanje sredstava za život i uspostavljanje vlasti pod njegovom kontrolom.

Hamas je optužio Netanjahua i da koristi zarobljenike kako bi produžio rat, dok su njegove tvrdnje o velikim količinama humanitarne pomoći koje ulaze u Gazu, prema njihovim riječima, lažne. Dodali su da ta pomoć pokriva manje od 10 posto potreba izgladnjele enklave.

# IZRAEL
# GAZA
