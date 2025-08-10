BIVŠI PREDSJEDNIK RUSIJE

Medvedev: Kijevski režim zapošljava ubice iz kolumbijskih i meksičkih narkokartela

Banderin režim u panici regrutira najgnusniji ološ čovječanstva da se bori na frontu, izjavio je

Dmitrij Medvedev. AP

M. Až.

10.8.2025

Dmitrij Medvedev, zamjenik predsjednika ruskog Vijeća sigurnosti i bivši predsjednik Rusije, izjavio je da evropski političari žele spriječiti američke pokušaje rješavanja sukoba u Ukrajini.

- Dok evropski imbecili pokušavaju spriječiti američke pokušaje rješavanja ukrajinskog sukoba, Banderin režim u panici regrutira najgnusniji ološ čovječanstva da se bori na frontu - napisao je Medvedev na svom Telegram kanalu.

On tvrdi da vlasti u Kijevu angažiraju plaćenike iz kolumbijskih i meksičkih narkokartela, čija su imena poznata širom svijeta zahvaljujući medijima i TV serijama o kriminalu.

- Radi se o tome da kijevski režim zapošljava ubice iz kolumbijskih i meksičkih narkokartela, čija su imena poznata diljem svijeta sudeći po medijskim izvještajima i TV serijama o zločinima vezanim uz drogu - naveo je Medvedev.

Prema njegovim riječima, među njima su i pripadnici kartela Klan del Golfo, Sinaloa i Halisko Nueva Generasion, a regrutaciju, kako tvrdi, vrši kompanija Segurkol Ltd. sa sjedištem u Medeljinu.

- Borci narkokartela ispadaju loši vojnici. Stoga ih naše snage uništavaju tako brzo da prijevoznici lijesova nemaju vremena prikupiti tijela svih onih koji nisu pronašli mir u vlažnoj zemlji - zaključio je Medvedev.

# DMITRIJ MEDVEDEV
# RUSIJA
# UKRAJINA
