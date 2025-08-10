Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TRAJE AKCIJA SPAŠAVANJA

Rusi izveli napad na autobusku stanicu u Zaporožju, povrijeđeno 19 osoba

Prvi izvještaji ukazuju na to da bi ljudi još uvijek mogli biti zarobljeni ispod ruševina

Autobuska stanica u Zaporožju. Platforma X

M. Až.

10.8.2025

Ruske snage su izvele napad na autobusku stanicu u gradu Zaporožju, pri čemu je povrijeđeno 19 osoba.

Načelnik Vojne uprave Zaporoške oblasti, Ivan Fedorov, izjavio je da su u toku spasilačke operacije.

Fedorov je precizirao da su Rusi za napade na Zaporožje koristili navođene avionske bombe.

- Spasioci raščišćavaju ruševine. Prvi izvještaji ukazuju na to da bi ljudi još uvijek mogli biti zarobljeni ispod ruševina - rekao je.

Drugi udar pogodio je univerzitetsku kliniku Medicinskog univerziteta. Za sada nema izvještaja o žrtvama, ali su zgrade zdravstvene ustanove oštećene.

Povrijeđene osobe zadobile su višestruke ozljede od eksplozije mine na udovima, glavi i trbuhu.

Fedorov je također izvijestio da je u bombardovanju oštećeno sedam stambenih i nestambenih objekata, te da su razbijeni prozori i uništeni krovovi na zgradama.

# ZAPOROŽJE
# RUSIJA
# UKRAJINA
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.