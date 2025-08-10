Rusi izveli napad na autobusku stanicu u Zaporožju, povrijeđeno 19 osoba

Fedorov je precizirao da su Rusi za napade na Zaporožje koristili navođene avionske bombe.

Načelnik Vojne uprave Zaporoške oblasti, Ivan Fedorov, izjavio je da su u toku spasilačke operacije.

Ruske snage su izvele napad na autobusku stanicu u gradu Zaporožju, pri čemu je povrijeđeno 19 osoba.

- Spasioci raščišćavaju ruševine. Prvi izvještaji ukazuju na to da bi ljudi još uvijek mogli biti zarobljeni ispod ruševina - rekao je.

Drugi udar pogodio je univerzitetsku kliniku Medicinskog univerziteta. Za sada nema izvještaja o žrtvama, ali su zgrade zdravstvene ustanove oštećene.

Povrijeđene osobe zadobile su višestruke ozljede od eksplozije mine na udovima, glavi i trbuhu.

Fedorov je također izvijestio da je u bombardovanju oštećeno sedam stambenih i nestambenih objekata, te da su razbijeni prozori i uništeni krovovi na zgradama.