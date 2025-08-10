Milanović: Izrael planira etnički očistiti Gazu

Izrael namjerava zauzeti preostala dva uporišta Hamasa u novoj ofenzivi u Gazi koja bi, prema očekivanjima, trebala završiti "prilično brzo" i okončati rat, izjavio je danas izraelski premijer Benjamin Netanyahu.

U petak je Izrael odobrio novi plan širenja vojnih operacija i preuzimanja kontrole nad gradom Gazom, najvećim urbanim središtem Pojasa Gaze. Govoreći stranim novinarima na konferenciji za medije u Jeruzalemu, Netanyahu je poručio kako Izrael nema izbora nego dovršiti posao i poraziti Hamas, s obzirom na odbijanje te skupine da položi oružje.

Hamas je poručio da se neće razoružati osim ako ne bude uspostavljena neovisna palestinska država.

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović smatra da je ova okupacija plan etničkog čišćenja Gaze te poziva na hitnu reakciju.

- Najava okupacije Gaze od strane izraelske vojske samo potvrđuje da izraelski režim planira etnički očistiti Gazu, što bi bio ratni zločin. Zato na razini EU hitno treba prekinuti i zabraniti svaki oblik vojne suradnje s izraelskim režimom te priznati Palestinu - rekao je Milanović u izjavi za RTL.

- Predsjednik Republike još jednom poziva Vladu Hrvatske da pokrene proceduru priznavanja Palestine, a u institucijama EU da zastupa stav o obustavi i zabrani svakog oblika vojne suradnje s izraelskim režimom. Hrvatska mora imati svoj stav, a ne samo slijediti naputke iz Brisela - dodao je Milanović.