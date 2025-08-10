Vens: Malo je vjerovatno da će mirovni sporazum o Ukrajini zadovoljiti ijednu stranu

Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens izjavio je da je malo vjerovatno da će pregovaračko rješenje između Rusije i Ukrajine zadovoljiti ijednu stranu, te da će svaki mirovni sporazum vjerovatno ostaviti i Moskvu i Kijev "nezadovoljnima".

Rekao je da je cilj SAD-a postići sporazum koji obje zemlje mogu prihvatiti.

- To neće nikoga posebno usrećiti. I Rusi i Ukrajinci će, vjerovatno, na kraju dana biti nezadovoljni njime - rekao je on u emisiji na televiziji Fox News.

Predsjednik SAD-a Donald Tramp rekao je u petak da će se 15. avgusta sastati sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom na Aljasci, kako bi pregovarali o okončanju rata u Ukrajini.

Tramp je kazao da su Rusija i Ukrajina blizu sporazuma o prekidu vatre koji bi mogao okončati sukob dug tri i po godine, a koji bi, moguće, zahtijevao od Ukrajine da se odrekne značajnog dijela teritorije.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski, međutim, izjavio je u subotu da Ukrajina ne može kršiti svoj ustav u vezi s teritorijalnim pitanjima, dodajući: "Ukrajinci neće poklanjati svoju zemlju okupatorima."

U intervjuu za Fox News, snimljenom u petak, Vens je rekao da SAD rade na usklađivanju termina za razgovore između Putina, Zelenskog i Trampa, ali da ne misli da bi bilo produktivno da se Putin sastane sa Zelenskim prije nego što razgovara s Trampom, prenosi agencija Reuters.

- Sada smo u fazi u kojoj pokušavamo da utvrdimo, iskreno, raspored i slične stvari, kako bi ova tri lidera mogla da sjednu i razgovaraju o okončanju ovog sukoba - rekao je.

Zvaničnik Bijele kuće izjavio je kasno u subotu da je Tramp otvoren za samit sa oba lidera, ali da se trenutno planira bilateralni sastanak na Putinov zahtjev.