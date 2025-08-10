Profesor Vedran Zubić piše za „Dnevni avaz“: U prošlosti migracije – a danas racije

Svakodnevno smo svjedoci brojnih nepogoda koje od zemljotresa kod Kamčatke do poplava u Libiji pomjeraju stanovništvo. Pod društvenim razlozima se uglavnom uzimaju elementi raznih oblika segregacija, netrpeljivosti i nesigurnosti zbog vojnih sukoba. Ovo je razlog zbog čega, iz nekih prostora Azije i Afrike, izbjeglice stalno teže da dođu u sigurnost evropskih demokratija i vladavine prava.

Svakodnevno se ljudi pokušavaju „dočepati“ nekog geografskog prostora na kojem će započeti sve iz početka. Emigracije tipa „trbuhom za kruhom“ postoje od samih početaka ljudskog roda. Stalna promjena mjesta boravka, što migracije po definiciji i jesu, imaju tri osnovna tipa uzroka: prirodni, društveni i ekonomski. Prirodni su evidentni u obliku poplava, požara, zemljotresa, suša i svih ostalih pojava koji vam mogu natjerati da promijenite mjesto boravka. Najzanimljivije su aktualne klimatske izbjeglice, a stanovništvo Maldiva odavno planira seobu u Australiju, jer će otok biti poplavljen rastom nivoa Svjetskog okeana.

Prije nekoliko dana smo svi saznali tragičnu vijest koja je veoma brzo obišla Planetu. Brod sa 157 emigranata se potopio zbog nevremena u blizini Jemena, a njih 68 izgubilo život u potrazi za boljim životom. Pretpostavka je da su emigranti iz jedne od najsiromašnijih država svijeta – Etiopije, a da im je cilj bio obećana zemlja ekonomskog prosperiteta – Saudijska Arabija.

Ekonomske migracije su zanimljiviji element. Svakako se nekada išlo u potrazi za boljim poslom i većim primanjima, ali se danas gledaju i druge okolnosti – od prava radnika do kvaliteta socijalne države. Kada se posmatraju nekadašnji „gastarbajteri“ koji su se prije više od pola stoljeća kretali ka tadašnjoj Zapadnoj Njemačkoj, jedna stvar je evidentna – išla je dominantno muška radna snaga koja je porodicu ostavljala kući bez obzira da li se radilo o prostorima Balkana ili Anadolije u Turskoj. Današnji ekonomski migranti su drugačiji. Oni vode porodicu te konzumiraju socijalna prava država Evrope.

Pitanje je da li tamošnje države mogu izdržati „Kindergeld“ i druge stvari. Jedna od većih opasnosti potencijalne fobije ka imigrantima je upravo ta činjenica – nisu došli samo da rade nego da uživaju i druga prava!

Sukob u Siriji je posebno napravio niz problema na vratima Evrope. Brojne države su se našle pod pritiskom prije desetak godina jer je „navala“ migranata bila mnogo veća od njihovih potreba – prije svega za radnom snagom. Divno je bilo kada vi, nekom kontrolom procesa, iz Sirije i Iraka uvezete ljekare i inžinjere koji vam razvijaju ekonomiju, a drugo kada vam počnu dolaziti i oni malo drugačiji koje niste planirali. Sigurno su nam svima ostale u sjećanju scene na granici Turske i Grčke, kada je to više ličilo na film „300“ u kojem Leonida i njegovi Spartanci sprečavaju najezdu Perzijanaca prije 2500 godina.

Avionima i helikopterima

Svakodnevno smo gledali mučne scene pokušaja ljudi da se domognu EU, a u Turskoj ih je u jednom trenutku bilo blizu tri miliona. Još jedna vijest je tada bila katastrofalna. Mađarska novinarka Petra Laslo će ostati poznata jer je „zapinjala“ i nogama udarala migrante koji su iz Horgoša u Vojvodini trčali u Reske u Mađarskoj. Već tada je pokazala ono što se često čuje kao zvanična politika Mađarske. Još je zanimljivije što su ti ljudi dolazili iz Srbije, a njihov dolazak sigurno nije bio avionima ili helikopterima. Evidentno je da su u Srbiju morali doći preko neke države EU – bila to Bugarska ili Grčka pa preko Sjeverne Makedonije. Tada je bilo jasno da i u EU vlada sistem „brigo moja pređi na drugoga“.

Velika Britanija je tada bila dio EU, ali nije dozvolila da migranti iz Kalea, luke u Francuskoj, dolaze u britanski Dover s druge strane La Manša. Tih dana određene države, posebno one koje su daleko od primarnog udara migracije, pričaju o ljudskim pravima i potrebama da se ti ljudi smjeste na sigurno jer dolaze iz „vihora rata“. S druge strane, države EU kao što su Grčka, Mađarska i Bugarska su jedva pristajali da budu tranzit tim ljudima, a ne da isti budu kod njih stacionirani. Migrantska kriza traje već desetljeće i još nema naznaka rješenja za nju!

U međuvremenu su se dogodile i druge stvari u Evropi. Ona nije imala problem da prima izbjeglice iz Ukrajine, što je stvorilo dodatnu kontroverzu – da li isto vrijede životi Sirijaca i Ukrajinaca? Više od 10 posto stanovnika Ukrajine spas od rata je pronašlo u državama Evrope, a ista im dozvolila velika prava te socijalnu i ekonomsku skrb. Može se reći da se tada pokazalo veliko licemjerstvo u odnosu na neke druge prostore koji su imali slične ratne probleme. Neki od zvaničnih političara razvijenih demokratija Evrope su ostali poznati po desničarskim izjavama.

Kada vam ministar u Portugalu izjavi kako treba „torpedirati brodove na Mediteranu sa migrantima“ jasno je da postoji ozbiljna kriza te da je Evropa daleko od nekog ideala. Nekadašnje migracije u razvijene države se veoma lako pretvaraju o otvorene racije na „došljake“. Dovoljna je samo neka mala ekonomska kriza da se kurs spašavanja ljudi i njihovih prava pretvori u traženje krivaca za aktualno stanje.

U proteklih nekoliko mjeseci širom SAD dešavaju se racije koje su direktna posljedica migracije. Nije ni Evropa daleko od potencijalnih racija, ali je razlika što još nema vlasti tog tipa u nekim državama. U Britaniji su se početkom ove sedmice dogodili antiimigrantski protesti s jasnom porukom „Send them home“ (pošaljite ih kući). Ovo se dešava u državi u kojoj je Pakistanac Sadik Kan gradonačelnik Londona, Hindus bio premijer do prošle godine, a vođa škotskih nacionalista se zove Hamza Jusuf. Trenutno se sve završava sukobima dvije strane na ulicama Londona, Mančestera i Njukastla, ali je pitanje kako će se to odraziti na zvaničnu politiku Londona.

Protesti u Evropi

Krajem jula su održani protesti u 80 gradova Poljske, članice EU već 20 godina, u kojima su ljudi nosili slogane „Stop imigraciji“. Organizator skupa je desničarska stranka Konfederacija. Poljska država je generalno poznata po stalnom kontraimigrantskom stavu, osim kada se radi o Ukrajincima. Mađarska je odavno zabranila gradnju imigrantskih centara, a najveću političku krizu preživljava Nizozemska. Tamošnji predsjednik desničarske stranke, koji je poznat po islamofobiji i želji da zatvori džamije, povukao se iz vlade te države jer nisu usvojene njegove antiimigrantske mjere. On je želio da se omoguće deportacije i totalna zabrana azila za ljude koji dolaze iz ratom zahvaćenih područja.

Sredinom prošlog mjeseca i Španiju je pogodio sukob na ulicama između desničara i imigranata iz sjevernoafričkih država. Neredima je prethodio navodni napad imigranata na jedno lice, ali je jasno da je samo trebao povod za sukob. Ovaj sukob je imao i ozbiljan politički epilog – vlasti u Mursiji su zabranile da muslimani svoje vjerske blagdane obilježavaju na javnim mjestima. Ovakvim proglasima i odlukama bi se „divila“ i inkvizicija u rekonkvisti 1492. godine! Čak su i države koje su tradicionalno bile otvorene i primale veliki broj ljudi te imale liberalnu politiku prema azilantima, u posljednjem periodu promijenile politiku. Takva je Švedska koja je prvi put u pola stoljeća prošle godine imala više iseljenika nego useljenika! Promjena politike je uslijedila nakon što je vlada te države „skrenula udesno“. Slično je i s državom na Jilandu.

Danci su značajno pooštrili mjere za dobivanje azila, a od 2021. je počela „delokalizacija“ imigranata u treće zemlje ili njihove matične države. Kada se ovako ponašaju one države koje su bile osnova socijalnog i ekonomskog blagostanja, jasno je da će i drugi slijediti njihov primjer. Jedan od osnovnih problema EU je upravo taj – imigrantska kriza! Čak i Njemačka, ekonomski pokretač Evrope i stalni uvoznik radne snage, došla u situaciju da se povećava antimigrantska priča. Kada se zna da za desničarsku partiju AfD glasao svaki peti Nijemac priča je više nego tragična. Njihov slogan „Njemačka Nijemcima“ podsjeća na period koji bismo svi htjeli iz memorije izbaciti.

Ovih dana se često priča i o tome kako će BiH postati „hot spot“ za migrante iz zapadne Evrope. Svakako se uvijek u ovom kontekstu priča i o potencijalnim sigurnosnim prijetnjama, ali tamo gdje „ima dima“ uskoro bi moglo biti i „vatre“. Ovome treba dodati i hronični nedostatak stanovništva i radne snage koji je zahvatio cijeli Balkan. Kada se uzmu demografski podaci u posljednjem desetljeću, Hrvatskoj nedostaje pola miliona, BiH 700.000, a Srbiji gotovo milion stanovnika. U prostoru ex SFRJ je 3,5 miliona manje ljudi nego na popisu 1991. godine. Zbog toga se dešava dolazak strane radne snage, a dovoljno je pogledati ko obavlja neke poslove po gradovima u susjedstvu pa da se zapitate da li ste u Katmanduu ili Deliju, a ne u nekoj državi na jugoistoku Evrope.

Potomci izbjeglica

Prošle godine je region obišla vijest kako je u jednoj župi u Zagrebu kršteno više filipinske nego hrvatske djece. Dakle, ne radi se samo o „gastarbajterima“ nego o čitavim porodicama koje dolaze u evropske države. Migracije su stalna ljudska pojava, ali često mogu izazvati probleme – od kulturoloških do ekonomskih i političkih. Realno, današnji najstariji stanovnici Evrope su potomci izbjeglica iz Afrike prije 30.000 – 35.000 godina.

Kulturološki razvijene države

Postoje i oni desničari, kao što je premijerka Italije Đorđa Meloni (Giorgia), koja ukazuje na to da emigrante iz Afrike treba vratiti kući, ali istovremeno napada Francusku za višegodišnju eksploataciju tih ljudi i resursa u njihovim državama. Ona smatra da migrantima treba omogućiti da svoju sreću pronađu u državama odakle dolaze. Da se ne radi o dami koja baštini „sumnjivu“ politiku još bi pomislili kako ima divne stavove o ljudima iz saharske Afrike. Pravo je pitanje da li su, pa čak i kulturološki razvijene države koje odišu kozmopolitizmom, spremne za novi „udar“ imigracije čiji kvantitet je teško iskontrolisati. Neće baš biti kao u periodu kada je vođa Huna Atila protjerao brojne kroz „vrata naroda“ u Evropu, ali su ogromne razlike u kvalitetu života odličan razlog da prosječan stanovnik Karačija ili Adis Abebe želi da živi u Cirihu ili Parizu.

Evidentno je da će biti ozbiljnih problema, a možda će Evropa platiti državama ove regije da se kod njih „akomodiraju“ imigranti – samo da ih ona ne gleda! U slučaju migracija uvijek se sjetim vica kada su u Sloveniji pitali ljude: „Da li vam smetaju Bosanci?“. Odgovor 70 posto ljudi je bio: „Kome mi smetamo!?“. Kada stanovnik „domaćin“ osjeti neki oblik krize, prvi i osnovni krivac će mu biti „stranac“. I tu je najveći problem jer se onda samo čeka „mig“ da počnu „racije“...