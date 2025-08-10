ŠEFICA EU DIPLOMATIJE

Kaja Kalas sazvala hitan sastanak ministara vanjskih poslova EU o Ukrajini

Svaki sporazum između SAD-a i Rusije mora uključivati Ukrajinu i EU, poručila je

Kaja Kalas. Platforma X

M. Až.

10.8.2025

Šefica diplomatije Evropske unije (EU) Kaja Kalas izjavila je da svaki sporazum između SAD-a i Rusije mora uključivati i Ukrajinu i EU, te je zbog toga za ponedjeljak sazvala vanredni sastanak ministara vanjskih poslova kako bi razgovarali o narednim koracima.

- SAD imaju moć da prisile Rusiju na ozbiljne pregovore. Svaki sporazum između SAD-a i Rusije mora uključivati Ukrajinu i EU, jer je to pitanje sigurnosti Ukrajine i cijele Evrope - rekla je Kalas.

Sastanak je planiran za ponedjeljak poslijepodne i održat će se online, a ministri će također razmatrati aktuelna dešavanja na Bliskom istoku i u Gazi.

Kalas je naglasila da je međunarodno pravo jasno i da privremeno okupirane teritorije pripadaju Ukrajini.

Upozorila je da rješenje koje se dogovori ne smije biti temelj za dalju agresiju protiv Ukrajine.

Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.