Kaja Kalas sazvala hitan sastanak ministara vanjskih poslova EU o Ukrajini

Šefica diplomatije Evropske unije (EU) Kaja Kalas izjavila je da svaki sporazum između SAD-a i Rusije mora uključivati i Ukrajinu i EU, te je zbog toga za ponedjeljak sazvala vanredni sastanak ministara vanjskih poslova kako bi razgovarali o narednim koracima.

- SAD imaju moć da prisile Rusiju na ozbiljne pregovore. Svaki sporazum između SAD-a i Rusije mora uključivati Ukrajinu i EU, jer je to pitanje sigurnosti Ukrajine i cijele Evrope - rekla je Kalas.

Sastanak je planiran za ponedjeljak poslijepodne i održat će se online, a ministri će također razmatrati aktuelna dešavanja na Bliskom istoku i u Gazi.

Kalas je naglasila da je međunarodno pravo jasno i da privremeno okupirane teritorije pripadaju Ukrajini.

Upozorila je da rješenje koje se dogovori ne smije biti temelj za dalju agresiju protiv Ukrajine.